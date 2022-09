El duro cuestionamiento a los dichos de José Mayans

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Uno tras otro, a modo cascada, los principales referentes de Juntos por el Cambio expresaron su repudio en las redes sociales a medida que se fueron enterando de la propuesta del presidente del interbloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, para que la Corte Suprema "pare de forma inmediata" la causa Vialidad contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, ya que de esa manera se sentarían las bases para recuperar la "paz social" en la Argentina.

El presidente del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri, opinó que el formoseño oficialista "pidió canjear la impunidad de Cristina por la paz social".

"Aprovechan el repudiable atentado contra la Vicepresidenta para chantajear a la sociedad", completó el radical cordobés.

En la misma sintonía, el titular del bloque del PRO en la Cámara baja, Cristian Ritondo, aseguró que desde el peronismo "buscan la impunidad de Cristina, argumentando que es por la paz social".

"Aprovechan una situación que todos hemos repudiado en favor de sus intereses. No dan puntada sin hilo. Ya nada me sorprende del kirchnerismo", manifestó.

En declaraciones radiales que dispararon una fuerte polémica, Mayans consideró que el juicio por el supuesto redireccionamiento de la obra pública en Santa Cruz "gestó el germen de la violencia política" contra el kirchnerismo, por lo que justificó de esa manera su planteo para que la Justicia deje sin efecto esa causa contra la vicepresidenta.

"Para mí hay que pararlo, porque está viciado de nulidad, porque no respetó el debido proceso, porque no respeta la presunción de inocencia, y porque agregaron pruebas fuera de término", agregó el titular del interbloque oficialista.

"Uno no se puede someter a una Justicia que está absolutamente parcializada. Hay que parar ese juicio, ¡hay que pararlo ya. ¿Queremos paz social?, empecemos a parar el juicio éste que es vergonzoso", finalizó.