Reclamó por una falla en el arreglo de su celular y le dieron 6 disparos

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Un joven de 19 años fue baleado, luego de volver al local donde le habían reparado el teléfono celular para reclamar por un arreglo y debió ser trasladado al Hospital Fiorito donde fue operado y se encuentra estable, mientras que el agresor fue detenido.

El hecho se registró en la tarde del pasado viernes en una barbería ubicada en el cruce de la avenida Belgrano y la calle 9 de Julio de la citada localidad de la zona Sur bonaerense donde, según se informó, la víctima, identificada como Ramón, se encontraba junto con dos amigos.

Momentos después, arribó al lugar otro joven a quien Ramón le reclamó por un arreglo fallido de su teléfono, tras lo cual se generó una discusión entre ambos hasta que el sujeto que le había reparado el teléfono se fue del comercio.

A los pocos minutos, el individuo regresó a bordo de un automóvil Peugeot 206 gris junto a su padre, un hombre de 46 años, quien sacó un arma de fuego, amenazó al joven y, luego de un intercambio de palabras, los ocupantes del vehículo se fueron.



INTERCEPTADOS

Según se indicó, cuando Ramón y sus amigos salieron de la barbería, fueron interceptados por los sujetos a pocos metros del lugar y el mayor de ellos se bajó del auto y le efectuó seis disparos al joven, quien logró escaparse del lugar, pero en la esquina de avenida Mitre e Italia, cayó malherido, ya que tenía cinco impactos de bala en el tórax y uno en el pómulo.

En tanto, los dos amigos pudieron huir, mientras que los agresores se dieron a la fuga y Ramón debió ser trasladado de urgencia al hospital Fiorito donde lo operaron y se encuentra estable.

Tras el ataque, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la seccional primera recabaron testimonios y material aportado por el Centro Operativo de Monitoreo (COM) Avellaneda logrando establecer el domicilio del agresor, por lo cual los efectivos montaron un operativo de vigilancia hasta que divisaron el automóvil, lo interceptaron y dieron con el hombre de 46 años que conducía el vehículo.

Los efectivos requisaron el rodado y hallaron una riñonera en la que el individuo llevaba el arma al momento del ataque, por lo cual la ayudante fiscal Analía Sosa, quien está a cargo de la investigación, dispuso el allanamiento de urgencia en la casa del sujeto donde se secuestró un revólver calibre 32, marca Tiber y sin numeración, aunque no es el que utilizó en el ataque.

El hombre quedó detenido y, de acuerdo a lo informado por los investigadores, no tiene antecedentes aunque sí una denuncia por amenazas, y está acusado por el delito de "homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa".

Además, la fiscal intenta determinar la participación del hijo del detenido debido a que la víctima declaró que ambos le dispararon y la causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Departamento Judicial de Avellaneda.