Puso a disposición su renuncia en Seguridad

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, reveló que puso a disposición del presidente Alberto Fernández su renuncia luego del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Soy un caballero y cuando esta cosa sucedió, lo primero que le dije al Presidente fue, sabe que voy a colaborar corriéndome cuando sea necesario. Se lo dije desde un primer momento porque esas cosas se deben hacer así", expresó.

Además, descartó que la Policía Federal haya manipulado el teléfono celular del agresor, Fernando André Sabag Montiel, y aseguró que no hubo reacción tardía ni negligencia de la fuerza.

Al ser consultado acerca del tema, respondió: "No, no lo descartó, no lo manipuló. Lo que hizo fue recogerlo, ponerlo en una bolsa y trasladarlo al juzgado".

Asimismo, explicó: "Cuando comenzamos la gestión sacamos un protocolo de preservación de la escena del crimen, para delimitar cómo actuar. Nuestros efectivos llegaron a la escena, con todos los superintendentes, se armaron las carpas, se trabajó paso a paso, se desnudó a esta persona y se trabajó con la medicina legal como corresponde, y después se envió el teléfono en lo que se conoce como la bolsa de Faraday al juzgado, que nos dio un recibo de que constataron que fue recibido con la cadena de custodia intacta".

"Hasta ahí llegó nuestra tarea", se escudó el funcionario y reafirmó que, durante el operativo de seguridad en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta se cumplieron los protocolos de actuación.