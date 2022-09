El Concejo le dio despacho al convenio con la DPV para pavimentar 9 calles

La iniciativa fue analizada, en la mañana de ayer, por la Comisión de Obras Públicas y Privadas del Cuerpo junto a otras tres más, y tuvo apoyo unánime de todos los bloques.

Las calles que serán pavimentadas son: Frondizi entre 25 de Mayo y N. Alvarez; Frondizi entre N. Álvarez y J. Operto; Vera entre D. Alighieri y B. Olivero; D. Alighieri entre M. Vera y L.. Pasteur; Perú entre F. Lorenzatti y 27 de Septiembre; V. Sarsfield entre A. de la Casa y F. Peretti; Albarracín entre Dr. L.L. Zamenhof y Santos Vega; Albarracín entre Santos Vega y Río de Janeiro.

En los considerandos de la norma se expresa que “resulta necesario intervenir las arterias seleccionadas, ya que tienen como objetivo fundamental mejorar la calidad de vida de los vecinos y la vinculación con establecimientos de salud, como lo es el Nuevo Hospital Nodal Rafaela, además de instituciones educativas y recreativas como el Jardín de Infantes J.M.Williner, Instituto Superior del Profesorado J.V. González, Escuela de Música Remo Pignoni, Club Sportivo Ben Hur entre otros”.

Se subraya también en la argumentación de la Ordenanza que “la ejecución de la obra brindará beneficios imponderables a todos los habitantes de la zona, dado que las obras mencionadas han sido planificadas para mejorar la circulación y la conectividad en los distintos barrios de la ciudad”.



EL CONVENIO

En la cláusula primera, la Municipalidad se compromete a realizar la obra de pavimento de hormigón en calles por administración municipal, teniendo presente la expresa prohibición de subcontratar el objeto principal del contrato, pudiendo únicamente hacerlo respecto de cuestiones secundarias o accesorias”.

En el ítem siguiente se determina que “el monto total de los trabajos indicados en la cláusula primera, asciende a la suma de $ 36.899.194,56, según cómputos y presupuesto elaborados por Vialidad, y datos aportados por la Municipalidad.

A su vez, se establece que la Dirección Provincial de Vialidad “aportará la suma de $ 29.519.355,65, monto máximo previsto en la Ley".

De este importe Vialidad aportará inicialmente a la Municipalidad, la suma de $ 26.567.420,09, correspondiente al 90% para afrontar gastos derivados de la puesta en marcha y ejecución de la obra.

El saldo de $ 2.951.935,56, equivalente al 10%, del aporte de Vialidad, será liquidado hasta el 1 de noviembre de 2022 contra presentación de la certificación correspondiente.

Por la cláusula cuarta, la Municipalidad “se obliga expresamente a comenzar la ejecución de los trabajos motivo del presente Convenio en el término de 10 (diez) días contados a partir de la fecha de acreditación del aporte inicial”.

Más adelante se especifica que “el plazo de ejecución de la obra no podrá exceder del 01 de diciembre de 2022, siendo esta la fecha límite para la emisión del certificado final de obra”.



CICLOVÍA EN EL

CENTRAL CÓRDOBA

A través de una Minuta de Comunicación el edil Lisandro Mársico solicita al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) intervenciones viales en barrio Central Córdoba.

Entre las obras que menciona en su proyecto pide que: se proceda a establecer un solo sentido de circulación (Oeste a Este) de calle Belgrano entre las arterias Liniers y Rubén Darío; implantar un solo sentido de circulación (Norte a Sur) de calle Rubén Darío entre la arteria Belgrano y Av. .Aristóbulo del Valle; diseñar y establecer una carril exclusivo para ciclistas, con demarcado con separadores físicos, a partir de la intersección de las calles Liniers y Belgrano hasta Rubén Darío y Belgrano, continuando por calle Rubén Darío hasta Av. Aristóbulo del Valle; e informar si las propuestas son viables y en caso contrario remitir al órgano legislativo los fundamentos.

El proyecto del demoprogresista tuvo despacho a pesar de la sugerencia del bloque Justicialista, que le informó que las intervenciones ya estaban en análisis de las áreas municipales específicas, pero Mársico no declinó en su intención, debido a que, aseguró, “se trata de un pedido de los vecinos de vieja data y no fue atendido”.



CONCIENTIZAR

SOBRE EL LINFOMA

También tuvo trámite favorable, el proyecto de Ordenanza de las bancadas Justicialistas que propone declarar el 15 de septiembre “Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma”.

En los fundamentos se indica que los linfomas son un tipo de cáncer del sistema linfático, el cual está compuesto por los ganglios y una extensa red de vasos que los conectan, denominados vasos linfáticos.

Que, los linfomas afectan a 1 de cada 5.000 personas a nivel mundial. La mayor parte de ellas tienen altas probabilidades de curación si son diagnosticadas y tratadas a tiempo. Se estima que existe el 90% de posibilidades de cura en LH detectado en forma temprana.

La edil Brenda Vimo (PJ), sostuvo que la iniciativa “es una más de las estrategias que intentan concientizar y sensibilizar a la sociedad, sobre un cáncer que se encuentra cada vez más con mayor frecuencia y desde el Estado no podemos ser indiferentes”.



DISTINCIÓN Y

RECONOCIMIENTO

Durante el encuentro de Comisión de la víspera el Concejo resolvió que los reconocimientos: a la trayectoria de Omar Corrado y como Rafaelina Distinguida a Mary. C. “Toti” Tieri de Borda Bossana se realizará el miércoles 14 de septiembre a las 19, en el recinto de sesiones.



BAJAR UN CAMBIO

En el inicio de la Comisión, Juan Senn (PJ) propuso “un momento de reflexión ante el intento de magnicidio a la Vicepresidenta”.

“Digo reflexión porque toda la clase política tiene una responsabilidad y necesitamos pedir que se cuiden las instituciones y se baje el nivel de violencia por el atraviesa el país y ha llevado a esta situación”, arrancó diciendo.

“Todos en este Concejo -continuó- nos hemos expresado y nadie convalida este ataque, pero también quiero traer a colación que la semana pasada otra vida, la de Fabiana Luna, fue cegada por la violencia. Y en esto también tenemos una responsabilidad, que no es directa, pero debemos seguir profundizando en políticas públicas que garanticen que estas cosas no ocurran más. Esto se va a profundizar cada vez más si no logramos un consenso social entre la política y la sociedad”.

“Lo que se ha manifestado en las calles es un reclamo a la dirigencia política”, cerró el oficialista.

Por su parte, la radical (JxC) Alejandra Sagardoy compartió lo dicho por el edil Senn y fue enfática al sostener que “si desde arriba hacia abajo no se baja un cambio y se moderan los discursos va a ser muy difícil. Nosotros acá (por el Concejo) parece que estamos en otro lugar, en otro país, porque no existen las agresiones, pero, reitero, estoy convencida que si desde el Presidente para abajo, y todos los partidos políticos, no se baja el tono nos va a costar mucho más salir de esto. El país está muy mal, la gente está muy mal y hay que pensar en esto”.

“No me enseñaron a odiar, respeto al que piensa diferente y por eso estamos en partidos diferentes y esto debe beneficiar si se aporta lo mejor de cada uno”, apuntó.

Después se metió de lleno en el femicidio de Fabiana Luna y señaló: “trabajamos mucho con género acá y siempre parece que es poco. He pedido personalmente que de Nación bajen programas y no lo logré, conseguirlos haría mucho más fácil las cosas”.

Y reforzó: “esto hay que pensarlo y trabajar todos juntos, no importa de quién sea el proyecto; hay que pensar en esas mujeres que necesitan del Estado más que nunca”.