“Estamos en una profunda crisis del sistema educativo", dijo Avendaño

El diputado Maxi Pullaro dialogó con el profesor Fernando Avendaño acerca de los desafíos de construir un Sistema Educativo que funcione y recuperar a la Escuela como generadora de contenidos que prepare a los jóvenes para los desafíos que le esperan.

En una nueva edición del ciclo Caja de Herramientas, el legislador de Juntos por el Cambio mantuvo un encuentro con el docente de letras, investigador en el Departamento de Formación Docente de la UNR con más de 40 años de experiencia en la docencia.

“Le están haciendo un daño enorme a los jóvenes en su formación y a los docentes que quieren trabajar, enseñar y tener recursos y herramientas para hacerlo”, señaló Pullaro. “Hay que preparar a los chicos para afrontar los desafíos que el futuro les va a proponer. Hoy muchos terminan la primaria sin saber leer ni escribir de manera adecuada y en quinto año de la secundaria no saben interpretar un texto. No están preparados para un terciario ni para el mundo laboral”, añadió.

El evento se realizó en una sala de reuniones céntrica de Rosario y se transmitió por las redes del diputado Pullaro quien hizo las veces de anfitrión de la charla. Los anteriores 2 conversatorios fueron acerca de la problemática del campo y la organización de un Estado eficiente y funcional a los vecinos. En esta ocasión y en medio de un conflicto educativo que dejó solo 7 días de clase en todo agosto, Pullaro y Avendaño buscaron las claves para construir un sistema educativo que prepare a los jóvenes para enfrentar los problemas que plantea la sociedad del siglo XXI.

“Tenemos que avanzar hacia un sistema que jerarquice al docente que trabaja, que incentive a los alumnos al estudio y la superación, que fomente el esfuerzo y el trabajo. Un nuevo y mejor sistema se construye con la participación de todas las partes y no con decisiones unilaterales como la de la no repitencia, por ejemplo. Todo eso no se puede hacer si los chicos ni siquiera están en la escuela. El gobierno y algunos sindicalistas usan a los chicos como elemento de presión”, sostuvo el legislador.

Avendaño consideró que: “Estamos en una profunda crisis del sistema educativo, que la pandemia agudizó. Es un sistema estallado. Hay que repensar la formación docente porque está pensada para el siglo 19 y estamos en el siglo 21, Revisar profundamente la estructura del sistema. Y añadió, “Hay que hacer una evaluación muy profunda del sistema educativo argentino pero también como funciona cada uno de los sistemas provinciales. Cada provincia tiene su propio sistema y esa es una cosa que hay que revisar. Me parece que no todas están en condiciones de sostenerlo de la misma manera y esto agudiza las brechas. Ya no solo las brechas digitales, sino también la que tiene que ver con la formación del capital simbólico y del capital cultural”.

Por último reflexionó acerca de los cambios tecnológicos y la velocidad de la comunicación. “Hoy se recibe en un solo día la información que una persona de la edad media recibía en toda su vida. Creo que hay que plantearse si vamos a seguir con esos currículos hiperinflacionarios o vamos a centrar las cuestiones en los aprendizajes que sean potentes y significativos para los estudiantes”

Junto a Pullaro y Avendaño estuvieron la diputada Silvana Di Stefano y el diputado Juan Cruz Cándido, el ex decano de la facultad de Humanidades José Goity y el ex ministro de Desarrollo Social Jorge Álvarez quienes forman parte de los equipos técnicos de Pullaro. También estuvo presente el ex rector de la UNR Darío Maiorana y docentes de la misma.