Los médicos, decepcionados tras el encuentro paritario

Los médicos de los efectores sanitarios santafesinos salieron decepcionados de la reunión paritaria convocada por el gobierno provincial ya que, según manifestaron, no hubo ninguna propuesta salarial. El cónclave se realizó durante la mañana de este lunes y hasta pasado el mediodía. Mientras tanto, luego de la suspensión del viernes por el feriado nacional, los maestros se encontrarán con los funcionarios este martes a las 11 en la capital santafesina y los empleados estatales, el jueves. También ese día, habrá un encuentro con la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram).

Luego de la reunión que se concretó ayer entre funcionarios provinciales junto a representantes de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) y Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus), Sandra Maiorana, de Amra, especificó que en la junta “cada sector expuso lo suyo” y luego el gobierno informó que, dentro de sus posibilidades, iría a citar a los médicos antes del 13 de este mes. Sería para presentar “una propuesta concreta de recomposición salarial de acá a fin de año” para pasar a una nueva discusión en diciembre. De todos modos, Maiorana fue sintética: “Pero todavía no tenemos números”.

Tras el cónclave, los médicos agrupados en el Siprus indicaron su incomodidad ya que “después de un mes de medidas de fuerza no hubo por parte del gobierno propuesta salarial alguna”. Su decepción fue más allá al recordar que “hubo un mes de paros de todos los gremios y lamentamos que (el gobierno) no tenga una propuesta". Según los propios médicos, “en el marco de fuertes tensiones (...) el gobierno planteó que acercará su oferta salarial en fecha próxima”.

Siprus reivindicó para el sector salud de la paritaria provincial “un salario de ingreso que contemple la canasta de un profesional de salud que hoy asciende a $210.000” así como “que se rectifique el descuento de días de paro, pases a planta, condiciones dignas de trabajo y cambio de escalafón”.

De esta manera, la mesa paritaria con los médicos santafesinos tendrá un cuarto intermedio, se espera, hasta el lunes próximo. Hay que recordar que los gremios de médicos estuvieron implementando un plan de lucha de paros de 48 horas desde agosto pasado, al igual que los agentes estatales. Los maestros fueron más duros y desarrollaron una protesta de 24, 72 y 72 horas de huelga.



EL GOBIERNO REALIZARÁ

SU OFERTA EL JUEVES

La ronda de negociaciones con los distintos gremios de trabajadores estatales que inició el gobierno de Santa Fe tendrá un día clave el próximo jueves, ya que el Poder Ejecutivo prevé realizar su propuesta de revisión salarial al acuerdo del 46% de aumento alcanzado en marzo pasado. A la vez que el jueves pasado se dio inicio formal a las nuevas conversaciones, con una reunión con los sindicatos de la administración central, los equipos técnicos del gobierno provincial y de los gremios trabajan con los números del Índice de Precios (IPC), que en el distrito acumuló un 45,4 por ciento en julio. El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, adelantó que la idea es llegar a este jueves con una oferta, en la segunda reunión con los dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Si bien no trascendieron cifras, los gremios pretenden lograr un incremento que preserve el poder adquisitivo de los trabajadores hasta marzo, mes en el que habitualmente se define la política salarial del año. Voceros gremiales indicaron que "hay que mirar con detenimiento" la evolución de la inflación de los últimos 12 meses, que en la provincia ascendió en julio al 68,3% según el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), pero además "la tendencia al alza de los últimos meses". En relación a los reclamos de los trabajadores, el gobernador Omar Perotti se mostró comprensivo porque "nadie discute la pérdida del poder adquisitivo del salario", pero remarcó que "hay una sola caja" y es "responsabilidad (del Gobierno) tener el equilibrio para que todos puedan seguir adelante en momentos críticos".

En declaraciones realizadas en Rafaela la semana pasada, Perotti había dicho que "la sociedad tiene distintas necesidades, hay trabajadores y desocupados que necesitan de la asistencia alimentaria, de los comedores comunitarios, de medicamentos, y es el Estado el que tiene que hacer frente". Mencionó además que "hay que mantener el ritmo de la obra pública, porque hay 20 mil trabajadores que hemos incorporado y 20 mil familias dependen de que esos recursos estén", por lo que "si la caja es la misma, si tensiono sobre alguno, lo tengo que hacer con el consenso y el acuerdo de todos". Los trabajadores estatales, docentes y de la salud concluyeron la semana pasada un plan de lucha de más de un mes que reclamaba el adelantamiento de la revisión paritaria que actualmente se lleva a cabo, por lo que esta semana las actividades se desarrollan con normalidad.