Reconocimiento de Diputados a Dyno

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Reproducimos seguidamente un parte informativo difundido desde la oficina de prensa del diputado Pablo Pinotti. En el informe se destaca que el legislador provincial Pablo Pinotti, entregó un reconocimiento de la Cámara de Diputados de Santa Fe a Alberto “Dyno” Benítez, por cumplirse 50 años de trayectoria en la música profesional.

El legislador, que estuvo acompañado por la presidente del Concejo de Sunchales, Andrea Ochat, resaltó el significado de estos años para “la construcción de nuestra identidad cultural. Dyno forma parte y es referente de nuestro rico patrimonio artístico que tenemos como ciudad y como región. Y hoy sigue escribiendo esa historia”.

A su turno, “Dyno” agradeció la evocación y destacó “no me la esperaba. Uno siempre hace esto con mucha pasión y por sobre todo con mucho respeto hacia el público. Y estas cuestiones nos llena de orgullo y alegría”.



ALGO DE LA HISTORIA

Alberto Dyno Benítez (Dyno y Alta Frecuencia) debutó profesionalmente el 15 de agosto de 1972 en las Fiestas Patronales de Tacural. Aunque su primera presentación fue a los 7 años en la Escuela Nº 6169 "Manuel Nicolás Savio” (ex Nacional) de Sunchales con un repertorio de folclore. En los 70, abraza la “nueva tendencia musical”: Los Iracundos, Los Ángeles Negros, Los Náufragos, Safari, Juan Ramón, Sergio Denis ... Los que conformaban la banda en esos momentos eran: Rubén Marquez (Batería); Euclides Tulisso (bajo); Angel Chavaza (órgano); Néstor Toldo (guitarra); Carlos Llul (saxo) y Dino (voz). En 1978 graban su primer disco que eran difundidos en LT 28 Radio Rafaela, ; LV 27 Radio San Francisco; LT 9 y LT 10 (Santa Fe); Radio Colonia (Uruguay) entre otras. Llegaron a actuar en 25 bailes por mes. Luego de 25 años del comienzo, graba en Buenos Aires temas de su autoría que llegan a México. Desde hace 4 años comparte escenarios con su hijo (Iván Gonzalo). Durante la pandemia, comienza a hacer shows en vivo desde su casa. Todos los sábados, llegaban a tener hasta 5000 seguidores en directo. Hoy continúan solos realizando presentaciones en cenas shows, fiestas privadas, casas de familia, cumpleaños etc.

“Intensa e importante trayectoria. Significativa figura para la vida de muchos vecinos y vecinas de nuestra provincia. Arraigo de un nombre en una amplísima zona que trasciende los límites de la Provincia”, fundamentó Pinotti.