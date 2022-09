El senador Mayans pidió frenar el juicio de Vialidad

El presidente del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, sostuvo ayer que para garantizar la "paz social" habría que "parar de forma inmediata" el juicio por la causa Vialidad contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, ya que en ese proceso judicial "se gestó el germen de la violencia extrema" contra el peronismo.

"Mañana (por el lunes) empieza nuevamente el juicio [de Vialidad] y para mi hay que pararlo, porque está viciado de nulidad, porque no respetó el debido proceso, porque no respeta la presunción de inocencia, y porque agregaron pruebas fuera de término", aseguró.

En una entrevista radial, el senador formoseño advirtió que "si no existe justicia, es muy difícil que exista paz social", y recordó que la ex presidenta "denunció hace tiempo que la Justicia fue cooptada por un grupo económico que le marca su camino".

"Tiene un montón de vicios. Debería ser parado en forma inmediata. En ese juicio se gestó el germen de la violencia extrema. Debería ser parado por la Corte Suprema", insistió, y agregó: "¿Queremos paz social? Empecemos a parar el juicio este que es vergonzoso".

Para Mayans, el fiscal Diego Luciani, quien pidió 12 años de condena e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para Cristina Kirchner, "hizo un show mediático". Además apuntó contra sectores de la oposición, porque creó "en el fiscal un ídolo con pies de barro" dado que que "no cumplió los objetivos básicos de la acusación".

"Hizo un show porque no tenía otra cosa. Le niegan a la defensa todo lo que es básico. Cuando van a ese extremo es cuando Cristina dice que ya tienen hecho el fallo", analizó.

Sobre su pedido para frenar el juicio contra la vicepresidenta, afirmó que "uno no se puede someter a una Justicia que está absolutamente parcializada, que no respeta su debido proceso". "Hay que parar ese juicio. ¡Hay que pararlo ya!", reiteró Mayans.

Consultado sobre el reseteo del celular del agresor que quiso asesinar a Cristina Kirchner en la noche del jueves pasado cuando ingresaba a su domicilio en Recoleta, el legislador oficialista expresó que "la pericia tiene que determinar qué pasó". "Cuando lo atraparon tenía el celular con él. ¿Con quién se contactaba esta persona para que lo puedan borrar en forma inmediata?", se preguntó. desconfiado.

En otro orden, Mayans arremetió contra la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, de quien dijo que le "llama la atención" que no haya salido "a repudiar el hecho". "La confronta a Cristina. Le rinde confrontarla. Y la confronta con violencia", lamentó. (NA)