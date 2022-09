Donda contra periodistas

El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio exigió ayer la renuncia de Victoria Donda al frente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) por un artículo de opinión de su autoría en el que sugirió que "las armas de los odiadores las cargan los Macri, los Bullrich, los Milei".

En un comunicado, la alianza opositora manifestó "su más enérgico repudio a las inadmisibles expresiones de la señora Victoria Donda quien en una columna de opinión expresó que las armas son cargadas por figuras políticas de la oposición".



"Sus expresiones son a todas luces inadmisibles", enfatizaron los legisladores nacionales de JxC, que en su gran mayoría repudiaron el atentado contra la vida de Cristina Kirchner pero rechazaron enfáticamente que desde el oficialismo se relacione a la coalición opositora con los "discursos de odio" que aparecen como trasfondo ideológico del ataque armado a la vicepresidenta.

En este sentido, señalaron que "lamentablemente la interventora del INADI utiliza su cargo al mando de una entidad cuya misión principal es luchar contra la discriminación como una herramienta política partidaria para hacer juicios sesgados y ejercer ella misma una enorme violencia simbólica contra opositores políticos".

"Ya es claro a todas luces que con el comportamiento que viene teniendo no puede continuar a cargo de dicha entidad", consideraron, y en esa línea exigieron "su inmediata renuncia al cargo".

"En caso de que esto no ocurriera solicitamos al Presidente de la Nación que tome las medidas correspondientes para que cese en la función pública", remataron los parlamentarios opositores.

En su columna de opinión, Donda había asegurado que "quienes gatillan no son ´casos aislados´ o ´locos sueltos´ sino "la representación de un sistema político y social violento, que generan caldos de cultivo para episodios como el intento de magnicidio a Cristina" Kirchner.

"Quienes se hacen los inocentes y los sorprendidos hoy son personas con responsabilidades institucionales que utilizan desde hace años estos discursos para hacer política. Que cada quien le ponga el nombre que quiera, están a la vista de todas y todos", había lanzado la funcionaria.

Además, en el texto la ex diputada nacional consideraba que "las y los periodistas y la dirigencia tienen un rol social que les endilga una responsabilidad democrática; no pueden hacerse los inocentes o los sorprendidos".

"Cuando un diputado nacional como López Murphy asegura en sus redes ´son ellos o nosotros´ está incentivando al odio; al igual que el dirigente del PRO Francisco Sánchez pidiendo pena de muerte. El odio tiene rostro, nombre y apellido. Lo que escribís en redes, lo que decís en los medios, tiene resultados concretos", indicaba la titular del INADI. (NA)