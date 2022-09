"Si queremos trabajar un plan serio para Rafaela, tenemos que estar todos juntos"

Juntos por el Cambio dio continuidad el sábado al trabajo conjunto que viene llevando adelante en “Planificar Rafaela”, un espacio que reúne a profesionales, vecinos y distintos actores políticos para construir, desde la unidad y la diversidad de miradas, una ciudad con futuro que incluya a todos los rafaelinos.

El encuentro tuvo lugar en el Club Plaza Grande, donde se congregaron más de 70 asistentes para seguir trabajando en los ejes principales de este proyecto que llevan adelante desde fines del 2021. Según informaron desde el espacio, la planificación se centra en los temas claves para la construcción de un programa de gobierno serio y responsable como Modernización del Estado, Seguridad, Desarrollo Productivo y Gestión Humana, los cuales engloban otros subtemas que son competencia del Estado y que requieren una labor ardua y comprometida para diseñar luego un plan de gobierno que incluya a todos los rafaelinos y haga de la ciudad, un lugar con futuro para todos.

“Creo en la construcción de una Rafaela, donde cada persona entienda que podemos cambiar la realidad actual y mejorarla encuentre su lugar en este espacio para aportar su mirada y ayudar a potenciar el trabajo que venimos realizando dentro de Juntos por el Cambio, siempre en el marco del respeto y la unidad, que es el principal valor que tenemos, y es la única forma de construir el mejor plan para la ciudad”, dijo el concejal y precandidato a intendente, Leonardo Viotti al ser consultado sobre el tema.

Por su parte, el presidente del Concejo, Germán Bottero, se mostró muy contento de ver el entusiasmo de la gente que se sumó el sábado y que trabajó en los distintos talleres que se desarrollaron durante la jornada. “El compromiso e involucramiento de quienes participaron me llena de esperanza. Saber que somos muchos los que queremos construir una mejor Rafaela, nos motiva para seguir trabajando en una propuesta superadora para la ciudad”, expresó.

La reunión que se extendió hasta la tarde, empezó con unas palabras de agradecimiento por parte de Viotti a todos los presentes, para dar lugar luego, a la exposición de los responsables de cada uno de los ejes en los que después, se sumó la gente a trabajar en talleres. Los mismos tendrán continuidad y volverá a reunirlos más adelante para compartir los avances junto a todo el grupo de personas que están trabajando en la propuesta.

El concejal de Juntos por el Cambio dio su visto bueno de la exitosa jornada realizada y expresó, “estamos construyendo y planificando, junto a muchos rafaelinos, una ciudad con futuro”. Al cierre del evento, remarcó que lo más importante en este momento es estar juntos, abiertos a incluir la visión de otros para consolidar la unidad y poder crecer. “Si queremos trabajar de verdad en un plan serio para Rafaela, tenemos que estar todos juntos”, subrayó Viotti.

Además, agregó “para eso tenemos que prepararnos con mucha responsabilidad, escuchando a todos, ampliando nuestro espacio con humildad y dejando de lado mezquindades políticas, para construir el mejor plan de gobierno para Rafaela, porque sin un buen plan, sabemos que no hay futuro”.

Entre los presentes se encontraban la concejal, Alejandra Sagardoy, el secretario legislativo del Concejo, Franco Bertolín, las ex concejales Marta Pascual, Carina Visintini y Natalia Enrico junto a los presidentes comunales de Susana, Alejandro Ambort y de Presidente Roca, Marcelo Bocco, y el titular del Centro Socialista de Rafaela, Santiago Gaspoz, entre otros.