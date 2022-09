Detienen a Brenda Uriarte, la novia de Sabag Montiel

La Policía Federal detuvo anoche a la novia de Fernando Sabag Montiel, el hombre acusado de intentar asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Se trata de Brenda Uriarte, conocida como Ámbar, de 23 años, quien había declarado que no veía a su pareja desde hace varios días, pero fue filmada con él por cámaras de seguridad el mismo día del intento de magnicidio, indicaron fuentes policiales y judiciales.

En tanto, la jueza federal María Eugenia Capuchetti impuso ayer el secreto de sumario en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner por parte de Fernando Sabag Montiel, en una jornada en la que se conoció que el teléfono del sospechoso detenido fue reseteado y trascendió que los encargados de la pesquisa no descartan la existencia de un cómplice.

Por otro lado, fuentes judiciales consultadas por NA dejaron trascender que la hipótesis del "lobo solitario" comenzó a ser cuestionada y existen indicios de la actuación de al menos un cómplice. Al respecto, el juzgado ya accedió a las cámaras de seguridad tanto públicas como privadas que dan cuenta de los pormenores de la llegada de Sabag a las inmediaciones de la casa de la Vicepresidenta.

Asimismo, también el juzgado ya cuenta con las llamadas entrantes y salientes que tuvo ese teléfono celular.

En las últimas horas, se conoció que el teléfono de Sabag Montiel podría perder información, porque fue formateado cuando apenas lo incautaron, por lo que peritos especializados de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) declararon ayer ante la jueza.

Fuentes judiciales señalaron a NA que esa es un posibilidad latente, pero confían en que "pueda recuperarse toda la información del aparato". Durante la jornada del domingo, además de los peritos también declaró Mario, un amigo del detenido, quien dijo que Sabag "era capaz de cualquier cosa". Ese testigo aportó su teléfono a los investigadores para que sea analizado.

Por ahora, Sabag continuaba detenido en las dependencias de calle Cavia, de Policía Federal. La jueza ya encomendó al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que informe sobre cómo está detenido el imputado y qué medidas de seguridad se han adoptado para resguardar su seguridad.

Asimismo, la jueza dio la autorización para que un perito de parte psicólogo pueda entrevistarse con el detenido tal cual lo pidió la defensa, ello pese a que aún no se cuestionó una eventual inimputabilidad o tampoco haya surgido hasta el momento en el expediente.



ARMAS SIN HUELLAS

El arma Bersa Thunder calibre.32 que usó Sabag Montiel para intentar asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner no tenía sus huellas dactilares en las primeras revisiones que hicieron los especialistas de la Policía Federal. Así lo pudo saber NA de fuentes vinculadas a la causa, las cuales explicaron que eso se podría determinar a causa del "manoseo", las "pisadas" que hubo en la pistola cuando se produjo el tumulto para detener a Sabag Montiel.

Esa situación podría provocar una dificultad en las pericias correspondientes. Esa pistola, al parecer, fue robada hace diez días a la familia de un amigo del tirador, según confirmaron. El arma hallada donde se detuvo al hombre que quiso dispararle a Cristina Kirchner tenía cinco proyectiles pero ninguno de ellos en la recámara.



PERITO DESCARTÓ INTROMISIÓN

EXTERNA EN EL TELÉFONO

Una perito de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) descartó una intromisión externa al teléfono de Fernando Sabag Montiel para alterar o borrar su contenido y atribuyó a un problema "físico" el bloqueo y eventual borrado de los datos.

Camila Dafne Serén, técnica de la PSA, explicó ante la jueza María Eugenia Capuchetti, que el programa informático utilizado en el intento de extracción de la información, UFED, normalmente no causa el formateo del teléfono en medio de inspecciones. "Pero sí puede ser que se produjo algún error como el Warning, de letras rojas. Ha habido muchos casos, dependiendo el modelo del teléfono y la compatibilidad de ese modelo con la herramienta", dijo.

La jueza quiso saber si el error que arrojó el teléfono cuando fue abierto en la sede de la PSA en Ezeiza "podía producirse de manera remota", la perito respondió: "No, resulta necesario que el equipo de comunicaciones se encuentre conectado mediante cable de conexión a la herramienta utilizada. No es posible usar la herramienta de WIFI. La conexión sí o sí es por cable". (NA)