Fuerte señal del Gobierno al sector agroindustrial

Por José Calero



El Gobierno brindó una fuerte señal a la cadena agroindustrial, al anunciar una medida que en los hechos suspende las retenciones al complejo sojero durante septiembre.

La jugada es a dos puntas, ya que al garantizarse divisas por unos US$ 5.000 millones, el ministro de Economía, Sergio Massa, espera terminar con las especulaciones en el mercado cambiario, que pugna por forzar una devaluación.

De paso, la movida le allana el camino para su reunión con el FMI prevista para el 12 de septiembre, ya que podrá dar una señal contundente de que la Argentina está dispuesta a cumplir con la meta de acumulación de reservas.

Massa coincide así con el lema que vienen repitiendo las entidades agropecuarias: "El campo es la solución, no el problema de la Argentina".

Fijar un dólar a 200 pesos clarifica además el panorama y hace simple el esquema para que los productores abran los silobolsas y vendan sus granos a los exportadores.

Los chacareros se garantizarán un precio pleno de entre $70.000 y $75.000 la tonelada. Se trata de una medida simple para el productor, ya que puede mirar el precio de pizarra en la Bolsa de Rosario, cobrar en su cuenta y elegir usar los recursos para comprar insumos o ponerlos en la "cuenta chacarero" o link, en todos los bancos.

En el acuerdo jugaron un rol decisivo los exportadores de aceites y las cerealeras, enrolados en la cámara CIARA-CEC, ya que pusieron sobre la mesa una oferta que el Gobierno no pudo rechazar. Además, prometieron liquidar US$ 1.000 millones esta semana, lo que oxigenará las reservas de un Banco Central sobre exigido.

El acuerdo estará vigente únicamente por septiembre, por lo que la liquidación de soja puede ser incluso superior a la prevista.

El Gobierno estima que los productores se apurarán a vender todos sus stocks, para aprovechar el no pago de retenciones.

Habrá un costo fiscal grande para el Tesoro, de unos $600.000 millones, pero en materia impositiva se recuperará una tercera parte, unos US$ 200.000 millones.

Entre julio y agosto se destinaron reservas para importar energía. Agosto fue el mes de mayor consumo histórico tanto de luz como de gas. Por eso el objetivo de esta medida es fortalecerlas.

Massa dijo que los mayores ingresos que esto genera por la apreciación cambiaria permiten encarar dos programas: fortalecimiento de economías regionales para encontrar mecanismos de aumento de exportación a partir de mejores precios y de ayudas y compensaciones. Y, a través de ANSES, ayuda a los sectores más vulnerables entendiendo que este esfuerzo que hace el Estado pagando un mayor precio tiene un correlato social para compensar el problema de la inflación.

Este anuncio estaba previsto para el viernes, pero debió ser demorado por el imprevisto feriado nacional a raíz del ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner. La propuesta de la dirigencia rural era que el dólar a $200 beneficiara a todos los granos, pero no prosperó.

Massa destacó que casi el 94% de las exportaciones del complejo sojero no tienen impacto en el mercado local, lo que sí ocurre con granos como el maíz y el trigo.

El Dólar-Soja que implementó el Banco Central en agosto para incentivar a los productores a vender no tuvo el éxito que esperaba el Gobierno. Desde que comenzó a funcionar hubo 369 operaciones por $ 3.360 millones. En el último día se registraron 131 operaciones por $ 767 millones, mientras que los productores compraron divisas por 25% del monto disponible. Esto es el 35% de las operaciones y 22% del monto.

Ahora, se espera un aluvión de exportaciones que permitirá mejorar el perfil estructural de las reservas y frenar en forma eficaz la ofensiva para devaluar, confían cerca de Massa.