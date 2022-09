Massa anunció un nuevo dólar de $200 para los productores de soja

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció anoche un acuerdo con el sector agroindustrial por el cual se garantizará el ingreso de divisas por US$ 5.000 millones durante septiembre, y se le reconocerá un dólar a $200 a los productores sojeros, equivalente a "retenciones cero".

La medida, vigente solo para el complejo soja, representará un esfuerzo fiscal de al menos $600.000 millones y el resultado fiscal esperado es de unos $200.000 millones, precisó Massa. En las próximas 72 horas la agroindustria garantizará el ingreso de US$ 1.000 millones, según se comprometieron los agroindustriales ante Massa.

La medida regirá hasta el 20 de septiembre próximo y Massa dijo que al productor se le reconocerá por tonelada un precio de pizarra de entre $70.000 y $75.000.

Massa dijo que se trata de una "medida simple para el productor, ya que puede mirar el precio de pizarra en la Bolsa de Rosario, cobra en su cuenta y puede elegir usar los recursos para comprar insumos o usar la cuenta chacarero o cuenta link en todos los bancos".

"En términos netos representa lo mismo que si fueran retenciones 0 para el productor", destacó el jefe del Palacio de Hacienda. Es una ronda lateral del Mercado Único Libre de Cambio, transitoria por 25 días que empieza el lunes y termina el 30 de septiembre, dijo Massa.

Destacó que en julio y agosto se destinaron reservas para importar energía. "Cabe recordar que agosto fue el mes de mayor consumo histórico tanto de luz como de gas. Por eso el objetivo de esta medida es fortalecer las reservas", señaló.

Además, sostuvo que "los mayores ingresos que esto genera por la apreciación cambiaria permite encarar dos programas: uno de fortalecimiento para todas las economías regionales para encontrar mecanismos de aumento de exportación a partir de mejores precios y de ayudas y compensaciones a las economías regionales".

"Y otro a través de ANSES de ayuda a los sectores más vulnerables entendiendo que este esfuerzo que hace el Estado pagando un mayor precio tiene un correlato social para compensar el problema de la inflación", destacó.

Massa aclaró que este programa es de "adhesión voluntaria" y dijo que el objetivo es "poner incentivos sobre la mesa a partir de un esfuerzo que hace el Estado Nacional, de manera simple y sencilla".

"Esta medida promueve las exportaciones y diseñar un mecanismo de robustecimiento de reservas. El sector agroindustrial es clave para nosotros, central en la agenda internacional, Argentina es uno de los grandes jugadores de producción de proteínas a nivel global, y por eso tener un mecanismo de trabajo con el sector para nosotros es muy importante", señaló. Dijo además que el Gobierno "aspira a que este mismo mes de septiembre tengamos el tratamiento en el Parlamento de la ley de Agroindustria".



ASISTENCIA SOCIAL Y

ECONOMÍAS VULNERABLES

Massa indicó que los fondos adicionales que obtenga el Estado nacional por la aplicación del dólar soja serán orientados a financiar programas de apoyo a las economías regionales y nuevas ayudas a sectores vulnerables. El jefe del Palacio de Hacienda señaló que una porción de ese dinero constituirá un fondo especial que será manejada por la Secretaría de Agricultura para el fortalecimiento de las economías regionales.

Adelantó que el Estado ingresará los primeros $ 14.000 millones y luego se nutrirá de lo recaudado con las liquidaciones. En ese sentido, anunció que la semana que viene el titular de la secretaría, Juan José Bahillo, convocará a la Mesa de Enlace agropecuaria para comenzar a discutir su forma de aplicación.

Respecto a la ayuda sectores vulnerables, Massa precisó que se recolectará el dinero hasta el 30 de septiembre y luego cuando esté constituido el total del fondo estará a cargo de la ANSES la creación de un instrumento para su distribución.

En otro orden, Massa comunicó que el próximo jueves el Banco Central tomará medidas para la esterilización de la emisión que deberá realizar para pagarles a los exportadores un dólar de $200.

Massa indicó que las medidas adoptadas le fueron informadas al FMI el viernes pasado pero remarcó que "no necesitan ningún aval del organismo porque si bien hay un programa en curso las decisiones las tomamos en forma soberana". En esa línea afirmó que el gobierno mantiene su posición de cumplir las metas pactadas con el organismo en el programa stand by vigente, incluyendo la de acumulación de reservas. (NA)