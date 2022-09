Todos los resultados del domingo

El torneo Clausura de la Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol tuvo un domingo de pura emoción y goles. Ben Hur, líder e invicto, superó 3-0 a Unión en Sunchales y se mantiene firme en la cima de la tabla de posiciones.

Argentino Quilmes goleó 5-0 a Talleres de María Juana y en barrio Los Nogales, Ferrocarril del Estado derrotó 3-0 a Bochófilo Bochazo.

Tanto Peñarol como Sportivo Norte, que fueron visitantes, se volvieron con las manos vacías.



COMPLETAN HOY



La fecha se completará este lunes con el clásico que disputarán en el estadio Germán Soltermam, 9 de Julio y Atlético de Rafaela. El mismo comenzará a las 20.30hs y será arbitrado por Ángelo Trucco.



LOS RESULTADOS DE AYER



Argentino Quilmes 5 vs Talleres (MJ) 0



Estadio: Agustín Giuliani.

Árbitro: Ángelo Trucco.

Reserva: 1-0



Goles: 35m PT Ignacio Forni (AQ), 9m ST y 17m ST Claudio Albarracín (AQ), 22m ST Diego Meza (AQ) y 27m ST Manuel Bustos (AQ).

incidencia: expulsado 5m ST Federico Schmidhlater (T).



Pardo (SV) 1 vs Peñarol 0



Cancha: Pardo San Vicente.

Árbitro: Guillermo Vacarone

Reserva: 0-1



Gol: 33m ST Joaquín Jaime (B).

Incidencias: PT 40m Peralta (P) marró un penal. ST 45m expulsado Joaquín Pinzano (P).



Ferro 3 vs Bochazo 0



Cancha: Ferrocarril del Estado.

Árbitro: Rodrigo Pérez

Reserva: 2-0



Goles:40m PT Mariano Andrada (F), 10m ST Lucas Quiróz (F) y 18m ST Fernando Malano (F).



Dep. Aldao 2 vs Sportivo Norte 1



Cancha: Deportivo Aldao.

Árbitro: Guillermo Tartaglia

Reserva: 2-0



Goles: 40m PT Axel Portianka (DA) y 15m ST Santiago Herrera (DA); 35m ST Leiggener (SN).



Unión de Sunchales 0 vs Ben Hur 3



Estadio: De la Avenida.

Árbitro: Franco Ceballos

Reserva: 1-3



Goles: 2m ST Diego López (BH), 20m ST Agustín Bianchiotti (BH) y 43m ST Luciano Pogonza (BH).



Arg. de Vila 1 vs Florida de Clucellas 1



Cancha: Argentino de Vila.

Árbitro: Ariel Gorlino.

Reserva: 0-1



Goles:35m PT Giuliano Saccone (F) y 45m PT Matías Manelli (AV).



Atlético (MJ) 4 vs Dep. Ramona 1



Cancha: Atlético María Juana.

Árbitro: Guillermo Vacarone.

Reserva: 1-2



Goles: 10m PT Nicolás González (A), 15m PT Carlos Spósito (A), 38m PT Nicolás Roggero (A) y 46m PT Catriel Alassia (A).



Dep. Tacural 1 vs Libertad de Sunchales 0



Cancha: Deportivo Tacural.

Árbitro: Silvio Ruíz

Reserva: 0-1



Gol: 25m PT Nicolás Antenori (DT).



LAS POSICIONES. Ben Hur 26, puntos; 9 de julio 18; Ferro 18; Deportivo 16; Atlético 15; Aldao 15; Dep. Tacural 15; Ramón 14; Libertad 13; Peñarol 13;Quilmes 12; florida 12; Vila 12; marrón 11; Unión 11; Atlético (MJ) 9; Bochazos 8; Talleres (MJ) 4.



POSICIONES EN RESERVA. Libertad 23, puntos; Quilmes 23; Atlético 21; Ferro 21; Deportivo 20; Ramón 20; Peñarol 20; Ben Hur 19; Aldao 17; marrón 17; florida 10; 9 de Julio 9; Bocazos 9; Unión 8; Atlético (MJ) 4; Tacural 2; Talleres (MJ) 2; Arg. de Vila 2.