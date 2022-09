La nueva estación será el Anfiteatro “Alfredo Williner”

Desde el lunes 5 al viernes 16 de septiembre, Rafaela en Acción estará ubicado en el Anfiteatro “Alfredo Williner” (Luis Fanti y Sacripanti) para continuar brindando trámites, servicios y programas de la Municipalidad a los vecinos y vecinas de dicho sector, en el horario de 8:00 a 15:00.

El martes, en el horario de 13:00 a 15:00, se realizará una jornada especial de asesoramiento para la prevención de enfermedades de transmisión sexual en el Ómnibus Sanitario con la realización de testeos rápidos de VDRL (Sífilis) y VIH.

En esta estación, PAMI y ANSES atenderán el jueves 8 de septiembre, en el horario de 8:00 a 14:00 para resolver los mismos trámites que en sus sedes. La atención se realiza por orden de llegada y ANSES solo entregará 30 turnos.

Por otro lado, es importante recordar que los miércoles, una representante de la Secretaría de Hacienda y Finanzas brinda asesoramiento para resolver trámites vinculados a tributos municipales y también se puede solicitar asesoramiento para la moratoria 2022.

Además, entre los servicios municipales a los que se puede acceder, se encuentran la tramitación del DNI y pasaporte, confección del currículum vitae y las capacitaciones de empleo que están en marcha.

También se puede iniciar el trámite de factibilidad y los viernes, de 10:00 a 14:00, se encuentran los promotores de la Secretaría de Educación para quienes necesiten finalizar la educación primaria y secundaria, así como solicitar una beca para el proceso de estudio.

En el Punto Verde se reciben los residuos especiales que no se pueden depositar con la recolección domiciliaria. En este espacio también se lleva adelante la campaña "Reciclar emociones" y que consiste en el intercambio de libros para la lectura circular. Se pueden donar ejemplares en buen estado para darles una segunda oportunidad o bien, buscar de forma gratuita alguno que se desea leer.



EL QUIRÓFANO MÓVIL EN

EL BARRIO INDEPENDENCIA

Por su parte, este fin de semana, el equipo de Salud Animal y el Quirófano Móvil estuvo en la vecinal del barrio Independencia, realizando castraciones, vacunación y desparasitación de animales. Además, se recomendó a los vecinos y vecinas la permanencia de perros y gatos dentro de los hogares y no en la calle, y la importancia de la castración en edades tempranas a fin de evitar enfermedades y accidentes.

Durante la jornada, el intendente Luis Castellano visitó el lugar junto a la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti y el presidente de la vecinal del barrio, Hugo Perino. “Esta jornada se llevó a cabo con la colaboración de la vecinal del barrio. Recorrimos domicilios particulares, llevando información de la visita del equipo de salud animal, educando sobre la importancia del ayuno y el posoperatorio, recomendamos que los animales deben estar dentro del hogar y no en la calle para evitar accidentes y enfermedades. Además de los cuidados y la responsabilidad que debemos tener cuando un nuevo integrante se suma a nuestra familia”, contó Lanzotti. Por su parte, Myriam Villafañe expresó: “Lo hacemos fundamentalmente para acercarnos a los vecinos y vecinas y así evitar traslados. Hemos tenido una muy buena respuesta por parte de la gente, ocupando todos los turnos disponibles. Nuestro equipo se acerca al barrio para brindar soluciones y de esta manera estar lo más cerca posible de las personas. Así fortalecemos nuestra decisión de llevar adelante políticas públicas que mejoren la salud animal”.