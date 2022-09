Vialidad Provincial financiará la pavimentación de nueve calles

Desde este lunes, la iniciativa comienza a analizarse en la Comisión de Obras Públicas y Privadas del Cuerpo junto a otras tres más, una del concejal Lisandro Mársico (PDP-Frente Progresista) y dos del bloque oficialista.

Las calles que serán pavimentadas no son enunciadas en el texto del proyecto de Ordenanza ni en el convenio que se acompaña y solo se menciona, en los considerandos de la norma que “resulta necesario intervenir las arterias seleccionadas, ya que tienen como objetivo fundamental mejorar la calidad de vida de los vecinos y la vinculación con establecimientos de salud, como lo es el Nuevo Hospital Nodal Rafaela, además de instituciones educativas y recreativas como el Jardín de Infantes J. M. Williner, Instituto Superior del Profesorado J.V. González, Escuela de Música Remo Pignoni, Club Sportivo Ben Hur entre otros”.

En el mismo apartado se indica también que el pago que recibirá el Municipio resulta “razonable y compensa las inversiones a su cargo”.

Se señala también que para el caso de incumplimiento del Municipio se autoriza “a la Dirección Provincial de Vialidad a afectar los fondos de Coparticipación que le correspondan a la Municipalidad”.

Se subraya también en la argumentación de la Ordenanza que “la ejecución de la obra brindará beneficios imponderables a todos los habitantes de la zona, dado que las obras mencionadas han sido planificadas para mejorar la circulación y la conectividad en los distintos barrios de la ciudad”.



EL CONVENIO

En la cláusula primera, la Municipalidad "se compromete a realizar la obra de pavimento de hormigón en calles por administración municipal, teniendo presente la expresa prohibición de subcontratar el objeto principal del contrato, pudiendo únicamente hacerlo respecto de cuestiones secundarias o accesorias”.

En el ítem siguiente se determina que “el monto total de los trabajos indicados en la cláusula primera, asciende a la suma de $ 36.899.194,56, según cómputos y presupuesto elaborados por Vialidad, y datos aportados por la Municipalidad".

A su vez, se establece que la Dirección Provincial de Vialidad “aportará la suma de $ 29.519.355,65, monto máximo previsto en la Ley".

De este importe Vialidad aportará inicialmente a la Municipalidad, la suma de $ 26.567.420,09, correspondiente al 90% para afrontar gastos derivados de la puesta en marcha y ejecución de la obra.

El saldo de $ 2.951.935,56, equivalente al 10%, del aporte de Vialidad, será liquidado hasta el 1 de noviembre de 2022 contra presentación de la certificación correspondiente.

Por la cláusula cuarta, la Municipalidad “se obliga expresamente a comenzar la ejecución de los trabajos motivo del presente Convenio en el término de 10 (diez) días contados a partir de la fecha de acreditación del aporte inicial”.

Más adelante se especifica que “el plazo de ejecución de la obra no podrá exceder del 1 de diciembre de 2022, siendo esta la fecha límite para la emisión del certificado final de obra”.

Finalmente se aclara que la Municipalidad “asume exclusivamente la responsabilidad civil y penal por todos los daños y perjuicios que pudiera causar a Vialidad y/o a terceros en ocasión y con motivo de los trabajos a realizar por este Convenio, como así también asume exclusivamente la responsabilidad laboral por el personal que emplee en la ejecución de las tareas aquí encomendadas”.



INTERVENCIONES Y

RECONOCIMIENTO

A través de una Minuta de Comunicación el edil Mársico solicita al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) intervenciones viales en barrio Central Córdoba. A través de las áreas que correspondan pide que: se proceda a establecer un solo sentido de circulación (Oeste a Este) de calle Belgrano entre las arterias Liniers y Rubén Darío; implantar un solo sentido de circulación (Norte a Sur) de calle Rubén Darío entre la arteria Belgrano y Av. Aristóbulo del Valle; diseñar y establecer una carril exclusivo para ciclistas, con demarcado con separadores físicos, a partir de la intersección de las calles Liniers y Belgrano hasta Rubén Darío y Belgrano, continuando por calle Rubén Darío hasta Av. Aristóbulo del Valle; e informar si las propuestas son viables y en caso contrario remitir al órgano legislativo los fundamentos.

A su vez, por un proyecto de Resolución de los bloque Frente Juntos y Frentes de Todos, se promueve reconocer como “Rafaelina Distinguida” a Mary. C. “Toti” Tieri de Borda Bossana por su labor, trayectoria, aporte y contribución en la cultura de nuestra ciudad.

En parte argumental se destaca que nacida en Rafaela el 12 de agosto de 1936, una vez completado el trayecto educativo “decidió estudiar en el Instituto Nacional de Educación Física de Buenos Aires, el único que existía en el país. Toti fue partícipe del armado del profesorado de la ciudad de Santa Fe”.

“Más tarde se interesó por la danza moderna y jazz, y un profesor de Suecia fue quien la hizo adentrarse en este mundo. Su mentora en el mundo de la danza fue Noemí Coelho y Roberto Olguín, dos bailarines del Colón. Ella logró despertar el arte y la danza en varias jóvenes de nuestra ciudad ya que daba clases gratuitas y fuera de horario a aquellas que estaban interesadas.

"Otra función importante que desarrolló dentro de la comunidad es haber sido presidenta del teatro Lasserre en cuatro períodos.

"Trabajó en la escuela nacional, normal y comercio, cubriendo horas en educación física, realizó numerosos viajes en los que asistían a diferentes torneos de danza.

"Considera a la danza como complemento de la educación, es así que pertenece a la agrupación de danza con alumnas de la Escuela de Comercio, agrupación que sigue existiendo, se llama Rafaela Modern Jazz. Luego de 36 años de docencia, continuó con la actividad desde afuera.

"Ejemplo de esas intervenciones donde fue protagonista fue "Proyecto 13" en el año 80 en la Escuela Comercial, con el aval de la directora Marta Zóbboli.

"La obra más grande que llevó a cabo fue: "Rafaela mi ciudad", con motivo del centenario de la misma. Participaron 150 personas y se hicieron 17 funciones a sala llena.

"Por 25 años presentó Danza Abierta: una semana donde participaban todas las academias de baile que residían en Rafaela y zona".



CONCIENTIZAR

SOBRE EL LINFOMA

Finalmente un Proyecto de Ordenanza de las bancadas Justicialistas propone declarar el 15 de septiembre. “Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma”.

En los fundamentos se indica que los linfomas son un tipo de cáncer del sistema linfático, el cual está compuesto por los ganglios y una extensa red de vasos que los conectan, denominados vasos linfáticos. Estos órganos forman parte del sistema inmunológico, que se encarga de la defensa del organismo.

Que, los linfomas afectan a 1 de cada 5.000 personas a nivel mundial. La mayor parte de ellas tienen altas probabilidades de curación si son diagnosticadas y tratadas a tiempo. Se estima que existe el 90% de posibilidades de cura en LH detectado en forma temprana.

Según estudios el 73% de las personas diagnosticadas desconocía la enfermedad y el 62% fue diagnosticado erróneamente. A su vez, el 75% de los diagnosticados no conocía los síntomas y el 58% de los pacientes tardaron 6 meses en concurrir al médico después del 1 º síntoma.

Que todos los 15 de septiembre, la asociación civil "Linfoma Argentina" es la responsable de coordinar las acciones a nivel nacional de comunicación y divulgación en el marco del día mundial de la concientización sobre el linfoma.

Por todas estas consideraciones y otras de importancia que se detallan en el texto del proyecto de Ordenanza, se aprobará que en esta fecha el DEM deberá llevar a cabo una campaña de difusión sobre el Linfoma, concientizando a la población sobre esta enfermedad, sus síntomas y la importancia de la detección temprana.