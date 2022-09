Comienza una semana clave de reuniones entre los gremios y el gobierno provincial

Después de cinco semanas consecutivas de medidas de fuerza por parte de distintos gremios de la administración central (estatales, docentes y trabajadores de la Salud), el gobierno provincial retomará a partir de este lunes las reuniones paritarias tal cual se estableció en lo acordado en el mes de marzo.

En el primer encuentro que se llevó a cabo el pasado jueves entre las autoridades provinciales y los representantes de los trabajadores del Estado, Jorge Molina por UPCN y Jorge Hoffmann por ATE, no hubo un ofrecimiento formal de aumento salarial y los gremios pidieron que se deje sin efecto la decisión de descontar los días de paro, para que las charlas se den en "un ámbito cordial". En este sentido, se decidió pasar a cuarto intermedio y se acordó una nueva reunión el próximo jueves 8 de septiembre, mientras que este martes se reunirán las comisiones técnicas para debatir temas por fuera del aumento salarial.

En tanto, este lunes se llevará a cabo el primer encuentro semanal con los representantes del sector de salud. Es que el Sindicato de Médicos de la República Argentina (AMRA), en representación de sus 3 seccionales de la provincia de Santa Fe, fue convocado oficialmente por el Ministerio de Trabajo y Empleo provincial para este 5 de septiembre en las oficinas de dicho Ministerio a una reunión en el marco de las negociaciones paritarias con los gremios de la salud correspondiente al corriente año. En dicho cónclave se abordarán temas como la pérdida del poder adquisitivo de los y las profesionales de la salud, la recomposición salarial de los mismos y su evolución según los índices inflacionarios. A su vez se exigirá con premura el pase a planta de compañeros y compañeras que trabajan en condiciones de contratados y monotributistas, interinos, reemplazantes y demás irregularidades laborales que padecen muchos de nuestros colegas. Por tal motivo la comisión Directiva de las 3 Seccionales de AMRA Santa Fe han resuelto no llevar adelante medidas de fuerza en la semana del 29/08 al 02/09, pero sí lo hicieron en semanas anteriores.

A continuación, mañana será el turno de verse las caras los gremios docentes con los funcionarios santafesinos, donde los referentes de los trabajadores de la educación irán sin una referencia numérica previa de aumento salarial.

En ese marco de incertidumbre y expectativas, desde Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Privados) adelantaron que irán a la importante reunión del martes a las 11, en la sede del Ministerio de Trabajo en la ciudad de Santa Fe con la firme intención de solicitar la reinstalación de la cláusula gatillo, para no quedar atrás de la inflación. Cabe señalar que el Ministerio de Trabajo comunicó que ante los hechos de público conocimiento y en el marco del feriado nacional decretado, la reunión paritaria prevista para el viernes 2 de septiembre fue reprogramada para mañana.

Por su parte, desde el gremio de los docentes públicos (Asociación de Magisterio de Santa Fe, AMSAFE), expresaron que es una de las posibilidades que están “analizando”, pero que “todavía no está definida”. Este planteo que llevarán los maestros de las escuelas privadas incorporará en las tratativas un elemento que ya fue utilizado, y que todavía otros gremios no lo están exigiendo con el mismo énfasis.

Cabe recordar que los sindicatos de Amsafe, Sadop y UDA negociarán luego de un paro de 72 horas que comenzó el pasado martes y finalizó el jueves, un día antes del encuentro frustrado con los representantes del Estado Provincial, aunque, sumado a lo sucedido el viernes, solamente se pudo contabilizar un sólo día de clases normales en el territorio santafesino -el del pasado lunes 29 de agosto-. En este sentido, hubo 10 días de paro en las que no hubo clases en la provincia durante el mes de agosto, y que septiembre comenzó mal, de la misma manera, con una nueva medida de fuerza y un feriado nacional sorpresivo. El dato destacado es que esta será la primera semana en más de un mes en la que no habrá paro docente en el territorio santafesino, con lo cuál, más allá de lo que suceda en la reunión paritaria, habrá clases con total normalidad.



FESTRAM INICIÓ

LA REVISIÓN

Por último, el pasado 22 de agosto, los representantes de intendentes y presidentes comunales y de Festram (Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe) llevaron adelante la reunión paritaria que se había previsto en el acta firmada en julio. Dicha reunión corresponde a la cláusula de revisión prevista oportunamente a los fines de analizar la evolución de la política salarial fijada para el corriente año. Las partes analizaron la aplicación del acuerdo paritario de julio, que representó el adelantamiento de los dos últimos tramos acordados en marzo y la decisión de acortar la convocatoria a paritaria para revisar la evolución salarial, lo que representó un beneficio para los trabajadores en un contexto de escalada inflacionaria, ya que impidió una tensión entre las partes y un escenario de conflictividad en el sector y en la comunidad. Asimismo, se consideró la evolución de los índices inflacionarios y las alternativas para arribar a un acuerdo que determine la política salarial a aplicarse en los municipios y comunas en el último cuatrimestre del año. Las partes fijaron nueva fecha de reunión para el 8 de septiembre.