Estudiantes secundarios debaten un tema en toda la Provincia: “La escuela que queremos”

El encuentro realizado en el marco del Día Internacional de las Juventudes fue el disparador de una serie de reuniones que se están llevando a cabo a lo largo y ancho de la provincia para escuchar las reflexiones de las y los jóvenes, en encuentros coordinados desde el Ministerio de Educación.

Estos eventos ahora se desarrollan por departamento; el 18 de agosto más de 70 estudiantes de 27 escuelas de Rafaela participaron en esa ciudad, mientras que en Venado Tuerto concurrieron más de 80 estudiantes de 23 escuelas de la región.

El espacio de diálogo, a lo largo de tres horas, toma dos ejes principales de debate: “Una escuela donde la voz de los y las estudiantes sea escuchada, la participación y organización estudiantil en las escuelas”, propuestas para la conformación de la Federación Provincial de Centros de Estudiantes. El segundo tópico convocante fue: “Una escuela donde todos y todas puedan estar y aprender”, que incorpora el debate sobre el avance continuo y se propone trabajar las nuevas características de la escuela, escuchar sus ideas y establecer un diálogo esclarecedor y participativo.

Esta iniciativa del Ministerio de Educación de la provincia, forma parte de un camino sistemático que abre las puertas a la participación estudiantil, y no es una estrategia aislada. Se fueron realizando encuentros virtuales durante el tiempo de aislamiento por la pandemia del Covid-19, también las escuelas de la provincia participaron en el Parlamento Juvenil del Mercosur; además hubo encuentros de niños, niñas y jóvenes que se realizaron durante las mesas territoriales educativas en los 19 departamentos.



PRINCIPALES INTERESES

DE LOS ESTUDIANTES

Vale consignarlo que también, durante el mes de agosto, Educación, realizó una consulta masiva a estudiantes de nivel secundario sobre sus principales intereses. Entre los más elegidos estuvieron el vínculo con el grupo de pares y el mantenimiento del grupo. También destacaron la necesidad de contar con un nuevo formato que proponga conocimientos y actividades más convocantes y atractivas. Por último, aparece la importancia de la participación en la vida institucional, que sus voces sean más escuchadas, la construcción de los vínculos, y los afectos en la escuela.



SANTA FE MEJORÓ LOS

DATOS ESTADÍSTICOS

La provincia de Santa Fe mejoró sustantivamente sus datos estadísticos en lo que refiere al nivel secundario, con más de 16.000 estudiantes que retomaron sus clases, la sobre edad disminuyó en 6 puntos porcentuales desde el 2019, el abandono disminuyó 2 puntos y la repitencia, 5 puntos porcentuales en relación al mismo año base.

Es en este marco que resulta indispensable para el desarrollo de las políticas públicas destinadas a la educación, contar con la voz de los protagonistas, es decir de las y los estudiantes de nivel secundario.

Al respecto, la directora provincial de Equidad y Derecho del Ministerio de Educación, Vanina Flesia, sostuvo que “la participación estudiantil y poner en primera persona la voz de los y las estudiantes, es un objetivo prioritario desde el minuto cero de nuestra gestión, poder escuchar lo que nos dicen es importante porque habla de tener instituciones y escuelas democráticas”.

Más adelante, agregó que “después de haber trabajado dos años para fomentar la creación de centros de estudiantes en aquellas escuelas que aún no lo tenían, empezamos a trabajar en poder cumplir con la creación de la Federación Provincial de Centros de Estudiantes tal como propone la Ley Nacional de Educación. Es así que los estamos escuchando para que nos puedan contar y reflexionar sobre cómo les gustaría que esta federación se organizara y los representara. Y, por otro lado, tener su mirada de los cambios respecto a una nueva escuela.”



UNA ESCUELA QUE ACOMPAÑE

Y POTENCIE A LOS JÓVENES

A lo largo de estas mesas surgen definiciones específicas de los jóvenes, donde demandan una escuela que cuide las trayectorias de todas y de todos, que acompañe a quienes tienen recorridos más frágiles para que puedan aprender y que también potencie a quienes tienen expectativas de otros desarrollos y propuestas innovadoras.

María, de Rufino, que participa del centro de estudiantes, sostuvo respecto al encuentro en Venado Tuerto: “Pudimos intercambiar palabras, reflexiones, tuvimos actividades dinámicas que nos permitieron expresarnos muy bien. Creo que lo que nos proponen como escuela secundaria está bueno, estoy de acuerdo, estaría bueno incorporar herramientas de apoyo emocional y algunos apoyos artísticos, pero la propuesta es muy buena”.

Por su parte, Luisina, de Elortondo, expresó que “me encontré con muchos chicos, no pensé que íbamos a ser tantos, los juegos que hicimos estuvieron muy buenos, nos pudimos conocer. La Federación es una muy buena propuesta, para poder hablar con chicos de toda la región, creemos que es muy importante que se pueda tener en cuenta todo lo que hacemos por mejorar la educación. Hay que darle importancia a temas como el cambio climático, educación sexual integral, en esa línea estamos trabajando y queremos avanzar en ese sentido”.

Esta propuesta de trabajo se continuará realizando en distintos departamentos durante el mes de septiembre, con el objetivo de construir un espacio de escucha activo y dinámico.



TRABAJO EN PARALELO CON

SUPERVISORES Y DIRECTIVOS

En simultáneo a los encuentros con estudiantes, la Subsecretaría de nivel Secundario realizó encuentros con supervisores y equipos directivos, para debatir en torno a las innovaciones que deben desarrollarse en el nivel, donde formaron parte los equipos de la subsecretaría y el Subsecretario de Educación Secundaria, Gregorio Vietto.

En los encuentros del año 2022, más de 900 directores y directoras participaron de las rondas de discusión. En ese marco, Vietto sostuvo que “el balance es muy positivo porque se estableció que no es una discusión sobre la repitencia, sino que es una discusión mucho más profunda que tiene que ver con una renovación de la escuela secundaria en cuanto a orientaciones curriculares, formatos escolares, de evaluación, regímenes académicos y todo lo que hace a la escuela, no solamente el tema de la repitencia”.