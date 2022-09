Lo que viene para Atlético tras su derrota con For Ever

Tras lo que fue la derrota por 1 a 0 de ayer ante Chaco For Ever en Resistencia, el plantel de Atlético de Rafaela regresó a nuestra ciudad.

No habrá tiempos para lamentos y ahora será tiempo de dar vuelta de página, tomar lo que nuevamente se hizo mal para tratar de mejorar -en lo inmediato- y pensar en la nueva final que se le viene.

El elenco que conduce Ezequiel Medrán recibirá el próximo domingo 11 de septiembre a San Telmo, por la fecha 33 de la Primera Nacional. Encuentro que comenzará a las 19.30hs.

En la vuelta a los entrenamientos, seguramente los jugadores que ayer sumaron más minutos tendrán tareas regenerativas, mientras que el resto hará ejercicios más exigentes.

Se aguardará por la evolución de jugadores claves como Marco Borgnino (pubalgia), Nicolás Aguirre (molestia en el cuádriceps derecho) y Emiliano Romero (traumatismo rodilla derecha), quienes no pudieron estar a disposición del DT en las últimas dos presentaciones de Atlético.

El ‘Candombero’ goleó en la tarde de ayer 4-1 a Brown de Puerto Madryn y llegará al Monumental.

Tras dicho juego ante el elenco que dirige Fabián Lisa, la ‘Crema’ deberá visitar a Gimnasia de Mendoza, luego recibirá a All Boys, irá a Santiago del Estero para enfrentarse con Güemes y cerrará en Alberdi con Deportivo Riestra.