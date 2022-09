A la Crema no la saquen de casa…

Atlético de Rafaela pelea por quedarse en la Primera Nacional y eso se puede justificar de diversas maneras, pero sin dudas, una de ellas es sus malos resultados en condición de visitante. Ya van suficientes partidos fuera de casa como para pensar que lo de la ‘Crema’ no es casualidad y es un problema para revisar.



Es que en la temporada 2022, el equipo que dirige Ezequiel Medrán disputó 16 partidos fuera de su cancha y obtuvo apenas seis puntos sobre 48. Panorama complicado.



En la tarde del domingo visitó a Chaco For Ever, por la fecha 32, y perdió 1 a 0. El único tanto del encuentro lo anotó Leandro Allende, a los 33 minutos del complemento.



El comienzo del encuentro fue de ida y vuelta y los dirigidos por Ezequiel Medrán tuvieron oportunidades como para abrir el marcador por intermedio de sus goleadores, Bieler y Lencina, pero fallaron en la definición.



Lo mismo ocurrió con el elenco local, que con más empuje que claridad fue por todo y lo alcanzó recién en el complemento. Un nuevo desborde por la izquierda y un centro letal para la aparición en soledad de Allende que definió de cabeza para cambiarle el palo a Salvá y dejar sin posibilidades al 1 albiceleste.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



CHACO FOR EVER: Gastón Canuto; Gaspar Triverio, David Valdez, Yair Marín y Leandro Allende; Enzo Gaggi, Diego Sánchez Paredes, Álvaro Cuello y Gonzalo Lucero; Claudio Vega y Martín Garerone. Suplentes: Joaquín Mattalia, Lucas Fernández, Marcos Giménez, Nicolás Trecco, Emanuel Díaz, Marcos Giménez. DT: Daniel Cravero.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Juan Galetto, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Federico Torres; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Alex Luna y Jonás Aguirre; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Agustín Bravo, Franco Bellocq, Guillermo Funes. DT: Ezequiel Medrán.



Gol en el segundo tiempo: 33m Leandro Allende (C).



Cambios: Inicio ST: Mateo Castellano x Laméndola y Ayrton Portillo x Luna (AR), 13m Luciano Giménez x Vega (C), 18m Franco Faría x Aguirre (AR), 23m Enzo Bruno x Garnerone y Gastón Novero x Lucero (C), 24m Mauro Albertengo x Bieler (AR), 29m Alexis Niz x Gaggi (C), 35m Gino Albertengo x Soloa (AR).



Amarillas: Yair Marín (C); Alex Luna (AR).



Estadio: Juan Alberto García.

Árbitro: Lucas Novelli.

Asistentes: Matías Bianchi y Martín Saccone.

Cuarto árbitro: Francisco Acosta.