Fabiana era sanjuanina: su familia reclama el cuerpo

Fabiana Soledad Luna de 25 años, la joven desaparecida cuyo cuerpo fue hallado muerto en horas del mediodía del viernes en zona rural de Rafaela, causando honda conmoción en esta ciudad, era sanjuanina de nacimiento y desde hace ocho años vivía en Rafaela.

Por lo dicho, la noticia del asesinato de la joven mujer y madre de tres hijos también causó gran repercusión en la ciudad de San Juan, capital de la provincia homónima, donde al igual que en Rafaela se hicieron marchas de protesta, y así lo reflejaron en las últimas horas medios de comunicación de esa provincia que pudieron dialogar con los familiares de Fabiana y que aquí reproducimos.

Familiares de Fabiana, a través de los medios cuyanos, tienen un sospechoso directo y no dudan en afirmar que, "Fabiana fue asesinada [...] Su pareja, con quien tuvo tres hijos, es el principal apuntado como autor del femicidio".



UNA FAMILIA

"DESESPERADA"

La familia de Fabiana está desesperada porque sostienen que la pareja de Fabiana la obligaba a prostituirse y creen que fue él quien la mató y la tiró al descampado.

"Nos enteramos por una publicación que pusieron los parientes de la pareja de ella que la buscaban desde el miércoles. Hoy (por el viernes) supimos que apareció muerta y la encontró su pareja César "Chicho" B.", relató Paula Luna, prima de la fallecida, en diálogo con Tiempo de San Juan. (N.de R.: se omite el apellido por estar la causa en horas cruciales de la investigación).

Paula Luna explicó que su prima se fue a Rafaela a vivir hace años y que desde entonces siempre estuvieron preocupados por su integridad física.

"Ella trabajaba con hombres porque él la mandaba, todos sabían. Los vecinos, las hermanas de él iban con ella y la amenazaban. El (por César B.) le pegaba, ella ha subido publicaciones diciendo que él le pegaba", explicó Paula.

Desde San Juan, las primas y tías de Fabiana intentaron ayudarla pero cada vez que le hablaban del tema ella lo negaba a pesar de las pruebas contundentes de que era víctima de violencia de género. "No nos quería contar, nosotros la llamábamos pero no nos quería decir, no la dejaban", dijo su prima.

Fabiana dejó a tres hijos, un varón de 4 y dos nenas de 8 y 10 años. "La única familia que tiene allá son los parientes de César B. y no nos quieren decir nada. Él no está (por el viernes), se ha ido y no lo encuentran por ningún lado. Lo que nosotros queremos es que nos traigan el cuerpo y los niños. Qué va a ser de los niños allá", se lamentó Paula Luna.

Según los Luna, la familia del sospechoso de femicidio no les respondió más y no les dan información sobre lo que está pasando con la investigación policial.

"Necesitamos ayuda para que nos escuchan", cerró la joven.



PIDEN AYUDA PARA

LLEVAR EL CUERPO

Según publicó el Diario Telesol de San Juan, sus familiares en Cuyo, además de exigir justicia, solicitaron ayuda para traer el cuerpo a la provincia.

“Pedimos ayuda para traerla a San Juan. Al Gobierno, porque acá está su familia. También a sus hijos, la necesitamos acá de vuelta, no era la forma que ella quería”, dijo una mujer entre lágrimas, pariente de la joven.

“Lamentablemente ya teníamos la noticia de su desaparición. Queríamos buscarla, estábamos preparados para recibir la peor noticia. Era víctima de violencia. Su marido la golpeaba, la drogaba y prostituía. Acá no tenía esa vida”, dijo.

Fabiana se fue de San Juan cuando tenía 17 años. Arribó junto a su mamá a Buenos Aires y ahí conoció a quien luego sería su pareja, un hombre mayor que ella. “Hace dos años volvió, escapando de él, pero luego volvió porque le retenía a sus hijos”, agregó.

Su madre viajó a Rafaela para ponerse en contacto con las autoridades y la Justicia santafesina. La idea es trasladar el cuerpo a San Juan.

“Nos mandaba mensajes porque la golpeaba mucho. Pero no podíamos hacer nada. Él escondía sus documentos y el de sus hijos. No quería que estuviera con nosotros, su familia”, afirmaron.