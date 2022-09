Repercusiones tras la proyección del film "Argentina 1985"

Por Pablo O. Scholz



Tras sus proyecciones oficiales en el Festival de Venecia, Argentina, 1985, de Santiago Mitre, con Ricardo Darín, Peter Lanzani y Alejandra Flechner, despertó elogios en los medios internacionales. difundió Clarin.com con material de su enviado especial al Festival

Y muchos hablan de Darín como fuerte candidato a la Copa Volpi al mejor intérprete, el mismo galardón que hace seis años ganó Oscar Martínez, por El ciudadano ilustre, codirigida por el hoy miembro del Jurado, nuestro compatriota Mariano Cohn.

Quizá la crítica que se muestra más deslumbrada por el filme sobre el Juicio a las Juntas militares que siguieron los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo sea la que publica Deadline. Stephanie Bunbury habla de “excepcional thriller político”, considera a Ricardo Darín “uno de los mejores actores del mundo”, y al recordar las escenas del Juicio afirma que “muchos miembros del elenco y el equipo derramaron lágrimas durante estas escenas. También lo harán muchos de los espectadores”.

“Lo que distingue a esta película de otras sagas políticas es la destreza con la que Mitre y su coguionista Mariano Llinás han entretejido la urdimbre de la lucha política con la trama de la lucha humana. Su alcance es amplio, sus complejidades legales claramente explicadas, pero Darín lleva Argentina 1985 de una escena a la siguiente en lo que sin duda es la mejor actuación de su carrera hasta el momento. Tiene la habilidad de pasar de la comedia irónica a la intensidad dramática con un golpe de látigo de gaucho. Como Julio Strassera, es notable”.

Uno de los mejores críticos ingleses de cine, Peter Bradshaw, a quien por esas cosas de las casualidades y el sistema de acreditación de entradas online ya hizo que nos sentáramos butaca de por medio, escribió en The Guardian: “Hay un poco de emoción hollywoodense en este drama judicial de la vida real, pero está manejado con un estilo fantástico y un compromiso sincero, y Ricardo Darín ofrece una maravillosa actuación en el papel principal: ingenioso, irónico, preocupado pero idealista”, arranca el primer párrafo de su crítica.

El título -sepan que en las coberturas de Festivales no siempre es el que sugiere el crítico- dice directamente: “Dramatización del juicio de la junta con una actuación conmovedora”.

“Mitre deja que la ira tácita flote en el aire: el ejército argentino fue lo suficientemente duro como para torturar a mujeres y niños, pero no lo suficientemente duro como para capturar las islas Malvinas (sic, dice Islas Malvinas, aunque antes las mencionaba como Falklands)”.

“Peter Lanzani ofrece una actuación atractiva y simpática como Luis Moreno Ocampo… Y Darín es tremendo como Strassera, el viejo gruñón veterano que espía a su hija para saber de su vida amorosa, y termina peleando con Ocampo sobre hasta qué punto se había callado, como todo el resto de la clase gobernante, durante casi la totalidad de su carrera... Es una película franca, musculosa y potente” es su cierre.

Variety tituló “El peso lúgubre de la historia profundiza un filme tribunalicio de la vieja escuela”, y la bajada asegura que “El drama procesal basado en hechos de Santiago Mitre sobre el enjuiciamiento de la junta militar argentina no reinventa el género, pero está despertando en todos los lugares correctos”.

Guy Lodge escribió allí que “No es de extrañar que Amazon Studios haya abordado una película que claramente apunta a ser tanto un éxito nacional como un éxito cruzado internacional, impulsado por el confiable poder estelar de Ricardo Darín, su suavidad característica atenuada por un bigote de morsa como Julio Strassera…”.

“Aunque un estreno en competencia en Venecia con una cálida acogida la pondrá en el camino correcto, Argentina, 1985 es, muy apropiadamente, una película popular sobre la justicia popular, que equilibra una catarsis histórica desgarradora con toques de comedia doméstica graciosa, y ambientada en atraer multitudes con el entusiasta boca a boca”.

“También es un testimonio de la atractiva calidad de estrella de Darín, quien convierte a Strassera en un cruzado noble y digno de alegría en un modo clásicamente heroico, pero con una peculiaridad cálida y desaliñada que mantiene a raya cualquier posible dureza…”. Y del alegato final de Strassera, dice que es “una de las escenas de discursos más fascinantes y espeluznantes del cine reciente”.

Y en Screen Daily se lee que el filme es “un conmovedor thriller judicial de Santiago Mitre… Drama judicial con una actuación comprometida y digna de premios de Ricardo Darín, esta película tensa, larga y frecuentemente divertida destaca con lo mejor del género…”.