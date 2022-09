La contaminación plástica

Una expedición científica realizada en enero pasado a la Fosa de Atacama, que tiene 8.000 metros de profundidad y se encuentra sobre el Pacífico frente a las costas de Chile, permitió encontrar en su lecho marino una bolsa de plástico de color azul. Las imágenes que captaron las cámaras del sumergible se conocieron recién ahora, lo que renueva el debate sobre los desperdicios de la actividad humana en el medio ambiente.El año pasado, investigadores japoneses encontraron bolsas de plástico, juguetes, zapatillas y hasta una cabeza de maniquí en las Fosas Marianas, en el Pacífico Occidental, cuya máxima profundidad es de 10.994 metros en el extremo sur de un pequeño valle marino. Ese desecho plástico tardará entre 400 y 1.000 años en desintegrarse.En un documento de la ONU, se advierte que diez mil metros más arriba, la superficie del océano también está cubierta de basura. La contaminación de plástico en el océano tiene un impacto nocivo para la vida marina, para el planeta y para los humanos. Según ONU Medio Ambiente, este impacto genera gastos de unos US$ 13.000 millones al año, incluidos los costos de limpieza y las pérdidas económicas para el sector pesquero y otras industrias.En cada momento, en el mundo hay en uso un millón de bolsas de plástico. Cada una de esas bolsas tiene una vida útil promedio de entre 12 y 15 minutos antes de ser desechada. Las bolsas y otros objetos de un solo uso, como vasos y botellas de plástico o envases de comida, constituyen el 89 por ciento de la basura plástica identificada en las profundidades marinas.Cada minuto, el equivalente a un camión de basura lleno de plásticos es vertido en los océanos, contaminando las playas, dañando la vida silvestre y causando un grave impacto hasta en el suministro de alimentos, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente citado por la agencia Bloomberg. Aunque el plástico es estéril, duradero y versátil en su uso, su huella de carbono es elevadísima y eliminar sus residuos no es tan factible ni fácil, por lo que termina en la naturaleza, los animales y hasta en el cuerpo humano.El crecimiento de la población y el aumento de los ingresos, especialmente en mercados emergentes, han favorecido una mayor producción mundial de plásticos, que se duplicó entre los años 2000 y el 2019, alcanzando en este último los 460 millones de toneladas (Mt), de acuerdo con un informe de la OCDE, que además proyecta que para el 2060 el uso de este material se triplicará hasta las 1.231 Mt, impulsado por un incremento en el nivel de vida.Lamentablemente, la contaminación plástica está en todas partes, desde océanos, bosques, ciudades y en sitios tan remotos como el Ártico y la Antártida. Tanto la OCDE como la ONU coinciden en que los países deben combinar medidas enfocadas a todas las fases del ciclo de vida de los plásticos y que todos tienen un papel en esta meta: las empresas, la industria de gestión de residuos, los gobiernos y los consumidores.La ONU enfatiza que el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14 se enfoca a mantener la salud de los océanos; por tanto, es fundamental encontrar una solución a la contaminación del plástico para poder garantizar la salud marina y la de los seres humanos. Se admite que dependemos del plástico, material que tiene presencia en todas las facetas de la vida moderna. Sin embargo, lo que sí puedes hacer es asegurarte de que el plástico que usas no llegue hasta el fondo del mar. El tradicional plan de tres erres todavía sirve: reducir drásticamente la cantidad de plástico que usas; hacer la transición a envases y otros productos de conveniencia que se puedan reutilizar; y reciclar lo que ya no necesitas.A modo de desafío, la ONU propone que imaginemos nuestro día sin una sola bolsa de plástico. ¿Podrías lograrlo?