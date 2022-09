La Legionella causó las muertes en Tucumán

Los datos obtenidos de los análisis realizados a las muestras de los pacientes y que fueron enviadas al ANLIS Malbrán confirmaron que el brote de neumonía bilateral ocurrido en la provincia de Tucumán es por Legionella. Este brote ya afectó a once personas y causó la muerte de cuatro de ellas, según confirmó hoy la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien ya viajó hacia San Miguel de Tucumán.

"Lo que hay es un brote de legionella con neumonías bilaterales; en algunos pacientes son de consideración, son graves", contó Vizzoti, en conferencia de prensa.

Asimismo, Vizzotti remarcó que se "están tomando todas las medidas pertinentes" para impedir una eventual expansión, y añadió que "Con este diagnóstico, se trasladará a los pacientes a otro centro de salud para que sigan su evolución, con el objeto de realizar diversas acciones de control ambiental para que el edificio donde se dio el brote vuelva a funcionar normalmente", subrayó.

La legionella, conocida también como Enfermedad del Legionario, es un tipo de neumonía grave, una infección en los pulmones.

Todos los casos detectados tienen como nexo el Sanatorio Luz Médica de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

El pasado martes, cuando el ministro de Salud de esa provincia, Luis Medina Ruiz, confirmó la primera muerte por este brote, advirtió que todavía no se había determinado si se trataba de "un virus o de una bacteria".

En tanto, en las ultimas horas se supo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) vigila los casos de neumonía que se registraron en el sanatorio.

Se trata de once contagios de una neumonía de causa desconocida y cuyos síntomas incluyen fiebre, dolor muscular y abdominal y dificultad para respirar. "Las pruebas para detectar virus respiratorios conocidos y otros agentes víricos, bacterianos y fúngicos fueron todas negativas", señaló la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la oficina regional de la OMS.

Según publicó la agencia Reuters, el doctor Michael Osterholm, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Minnesota, afirmó que, dado que los pulmones están muy implicados, la causa es probablemente algo que los pacientes inhalaron.

El especialista señaló que las "enfermedades misteriosas" ocurren a veces y la mayoría de las veces pueden explicarse por algún brote local que no tiene implicaciones pandémicas. (NA)