Hubo protestas en el centro por el asesinato de una joven mujer

En la edición de ayer de La Opinión, se titulaba «Cerca del autódromo hallaron cuerpo de una joven rafaelina» y con el correr de las horas se pudo contar con mayor información, incluso oficial, al respecto de este grave hecho.

Se debe señalar en primer lugar que el cuerpo hallado corresponde a Fabiana Soledad Luna, de 25 años, una joven que era intensamente buscada por su familia desde el miércoles 31 de agosto último.



EL HALLAZGO

El cuerpo de la joven desaparecida fue hallado en horas del mediodía del viernes, en zona rural de Rafaela, se conoció oficialmente a través de Relaciones Policiales de esta Unidad Regional V.

De acuerdo a lo dado a conocer por la mencionada fuente oficial, personal policial de la Comisaria Seccional Nº 13 recepcionó un llamado telefónico de parte de un hombre identificado -por sus iniciales- como CEB, quien manifestó que había hallado el cuerpo sin vida de su mujer -en un camino rural (intersección de Camino Público N° 4 y Ruta N°34)-, quien contaba con pedido de paradero de fecha 1 de septiembre pasado.

Los uniformados se dirigieron al lugar del hecho junto con el denunciante, la pareja de la víctima identificado como CEB, quien indicó donde se encontraba el cuerpo de la joven. Minutos después de recorrer a pie un camino perdido hacia el norte, los efectivos pudieron observar que debajo de un árbol estaba el cuerpo de la persona que en vida fuera Fabiana Soledad Luna, de 25 años, domiciliada en calle Entre Ríos al 600 -barrio Barranquitas-.

A "prima facie" el médico policial diagnosticó "muerte por asfixia por estrangulamiento", presentando el cuerpo de la joven escoriaciones y heridas cortantes aconsejando la autopsia del cuerpo.

En el lugar del hecho, personal de Policía Científica procedió al secuestro de prendas de vestir y zapatillas que se encontraban junto al cuerpo. Las investigaciones quedaron a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Operativa.

Cabe agregar que ante el hallazgo del cuerpo de la mujer, los oficiales de policía procedieron al resguardo del lugar del hecho, hasta el arribo del personal del Departamento Científico Forense, del fiscal en turno -la causa quedó bajo la órbita de la fiscal Angela Capitanio (Violencia de Género, Familiar y Sexual- Gefas) del MPA local, del médico policial en turno y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC Científica), quienes se abocaron a sus tareas específicas.



EXTRAOFICIAL

Según pudo recabar La Opinión de fuentes reservadas, en la investigación de este hecho hay varias hipótesis.

Pero la principal, en la que toda la familia sospecha, recae sobre la expareja de la víctima -CEB- que se cree la agredía físicamente, aunque no hay denuncias policiales en torno a violencia de género presentadas por la víctima en la esfera de actuación de la Unidad Regional V.

No obstante ello, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) pidió información de cámaras de seguridad de la zona, y se cree en este aspecto que hay elementos de prueba en torno al femicidio, por cámaras ubicadas en un predio cercano al lugar que frecuentaba la víctima.

Hasta las 22.00 de ayer no había ningún detenido por el hecho.



MARCHA FRENTE

A LA JEFATURA

En la tarde de ayer, a partir de las 16.00, y debido al femicidio de Fabiana Luna, desde el instagram de "Feminismos Rafaela" convocaron a una marcha frente a la Jefatura de Policía de Rafaela, que marchó bajo la consigna «Nos queremos libres y vivas. En Rafaela también nos matan».

De la convocatoria participaron unas 60 o 70 personas, casi en su totalidad de sexo femenino, y si bien no se leyó ningún petitorio, las manifestantes dejaron carteles de cartulina en la explanada de la Jefatura con consignas varias. En algunas de ellas se podía leer, "Justicia por Fabiana y Bruno ¡Que no quede impune!", "Justicia por Fabiana Luna. Ni una menos", "Nacimos para ser libres no asesinadas".

Cabe agregar que la marcha continuó luego por avenida Santa Fe, con carteles alusivos, cánticos y bombos, como solían hacerlo otras veces frente a otros casos similares en el pasado reciente de esta ciudad.