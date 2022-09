Fernández cedió un auto blindado para Cristina

El presidente Alberto Fernández le cedió a la vicepresidenta Cristina Kirchner un auto blindado que pertenece a la flota presidencial, dado que el vehículo en el que se trasladaba la ex mandataria "necesitaba un service". Así lo indicaron a Noticias Argentinas fuentes de la Casa Rosada, luego de que la vicepresidenta usó este viernes un auto diferente al que venía utilizando antes del atentado que sufrió en la noche del pasado jueves en la puerta de su domicilio del barrio porteño de Recoleta.

"Se lo cambiaron porque el otro necesitaba un service", respondieron a NA fuentes oficiales, luego de que Cristina Kirchner se retiró este viernes de su domicilio con un Ford Mondeo de color negro.

El cambio de vehículo se notó cuando Cristina Kirchner salió por primera vez desde su domicilio este viernes, a menos de 24 horas del fallido intento de asesinato, hacia un destino que se mantuvo en estricta reserva para resguardar a la ex mandataria.

Según precisaron a esta agencia, la titular de la Cámara alta ya utilizaba un automóvil blindado de color blanco, pero debió cambiar de unidad porque la que tenía asignada se encuentra en reparación.

La modificación de vehículo tomó una relevancia particular, dado que coincide con el momento en el que se extremaron los protocolos de seguridad y el equipo que integra la custodia de la vicepresidenta quedó en la mira, de propios y ajenos, luego de que Sabag Montiel intentó asesinar a Cristina Kirchner. (NA)