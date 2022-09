En medio de tenso clima, Diputados repudió el ataque a Cristina Kirchner

Tras un acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, la Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto de repudio al atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el marco de una sesión especial con clima tenso, pero sin cruces directos.

La jornada había arrancado con incertidumbre sobre si el PRO iba a participar del debate, algo que se terminó de definir durante la reunión de labor previa a la sesión. En ese momento, los comandados por Cristian Ritondo decidieron asistir al recinto, votar y retirarse sin presenciar los discursos.

"No es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito", afirmó el presidente del bloque del PRO.

Aunque estaba prevista para las 12 de este sábado, el encuentro legislativo se demoró como consecuencia de esa negociación entre ambos espacios, ya que la oposición no apoyaba el proyecto de resolución planteado por la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau y pretendía cambios. Luego de varios intercambios, ambas bancadas acordaron realizar modificaciones en el texto original y de esa manera se destrabaron las tratativas.

La sesión especial convocada por Moreau tenía como objetivo tratar un único tema: el proyecto de resolución para expresar la "más enérgica condena y repudio al intento de magnicidio cometido contra la actual vicepresidenta y dos veces Presidenta de la Nación Argentina, Cristina Kirchner".

"Además, manifestamos nuestra absoluta solidaridad con la señora vicepresidenta y su familia. Exigimos el pronto y completo esclarecimiento y condena a los responsables de este hecho lamentable que empaña la vida en democracia. Exhortamos a la dirigencia toda y a la sociedad a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social", señala la iniciativa aprobada.

De esta manera, se modificó la oración final que en la propuesta original manifestaba: "Instamos a toda la dirigencia política, sindical, empresarial y a la sociedad a condenar el atentado perpetrado y a la responsabilidad y compromiso de erradicar la violencia política y los discursos de odio en nuestro país".

A las 12:48 se dio inicio formal a la sesión especial con la presencia de 138 diputados. El encargado de entonar las estrofas del Himno Nacional fue el tenor Juan Carlos Vasallo, que en los últimos días se hizo conocido en las redes sociales por haber expresado su apoyo a la titular del Senado a través de su prodigiosa voz.

Además, la ocasión se destacó por ser la primera sesión presidida por Cecilia Moreau, quien asumió en el puesto luego de que Sergio Massa dejara el cargo para hacerse cargo del Ministerio de Economía.

"Nunca pensé que esta iba ser la primera sesión que me tocase presidir, habiendo crecido en democracia", expresó la titular del cuerpo legislativo.

La iniciativa de repudio fue votada a mano alzada, por no haber pasado por comisión, y rápidamente fue aprobada.

"No es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito. Es el Poder Judicial el único que tiene el deber de investigar, juzgar y condenar. No queremos que este hecho gravísimo sea utilizado con el objetivo de generar más divisiones, asignar culpables y mucho menos convertirse en una tribuna para atacar oposición política, Poder Judicial y los medios de comunicación", justificó Ritondo al explicar la retirada del recinto tras la votación.

En tanto, el Frente de Izquierda se abstuvo, por considerar que el texto de consenso no contenía el "pensamiento" de la bancada, según explicó Nicolás Del Caño.

El jefe del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, aseguró que "la divisoria es entre demócratas y no demócratas". "Estos eventos imprevisibles y siniestros tienen que congregar a todos los demócratas para los que la violencia no puede ser legitimada como método político. La divisoria es entre demócratas y no demócratas", señaló el cordobés.

Al hablar en el recinto durante la sesión especial convocada por el Frente de Todos, el referente radical expresó: "Venimos a defender la democracia. La democracia es incompatible con la violencia y con el pensamiento único, venga de donde venga".

"No entiendo por qué la Cámara de Diputados se encuentra sesionando un día sábado para tratar un hecho de índole policial y que tiene que ser dilucidado por la Justicia. No hemos sido capaces de sesionar para solucionar los problemas tremendos que tiene la gente", se quejó el diputado de Avanza Libertad José Luis Espert, quien de todos modos aclaró que repudia el atentado contra la vicepresidenta.

Por su parte, su par par de La Libertad Avanza Javier Milei lanzó: "La política utilizó de manera miserable una situación, un hecho delictivo, algo que cae en la Justicia, para armar rédito político. A punto tal que llegó a ser tan dantesco de declarar un feriado". "Dejamos claro nuestro repudio a la violencia, pero no aceptamos de ninguna manera este circo dantesco de la política", agregó. (NA)