La Crema visita a Chaco For Ever

El triunfazo ante San Martín de San Juan, el empate anterior con Atlanta en Villa Crespo, y también el buen andar en Copa Santa Fe (si bien presentó prácticamente juveniles) hace que en Atlético de Rafaela se respire otro aire. Esperanzador, por sobre todo. La ‘Crema’ se juega la permanencia en la Primera Nacional y este domingo intentará extender la buena racha y ganar por primera vez en la temporada 2022 como visitante.



El encuentro por la fecha 32 comenzará a las 16.30hs y será arbitrado por el tandilense Lucas Novelli.



Los dirigidos por Ezequiel Medrán vienen de superar 3-0 al elenco sanjuanino y previamente igualó con el ‘Bohemio’ sin goles. Ahora el conjunto albiceleste suma 30 puntos y se escapó, algo, de la zona roja.

El conjunto chaqueño, por su parte, viene de caer 1-0 con Brown de Puerto Madryn y cortar así una racha de seis juegos sin derrota (4 triunfos y 2 empates). Con 47 puntos se encuentra en zona de clasificación al Reducido.



Para este encuentro el DT Medrán optó por repetir la misma formación inicial que viene de tener una gran actuación ante los sanjuaninos, mientras que las novedades aparecen en el banco de relevos. Reaparece luego de casi cuatro meses Franco Bellocq (último partido fue vs Ferro 0-1), mientras que el juvenil Gino Albertengo, de gran momento en Copa Santa Fe y Liga Rafaelina, también fue convocado.

El resto de los que estarán en el banco de relevos serán: Nahuel Pezzini, Agustín Bravo, Mateo Castellano, Ayrton Portillo, Franco Faría, Guillermo Funes y Mauro Albertengo.



Los que no vuelven a estar a disposición son Marco Borgnino, Nicolás Aguirre y Emiliano Romero, todos recuperándose de diferentes lesiones.



Las posibles formaciones y datos del partido:



CHACO FOR EVER: Gastón Canuto; Gaspar Triverio, David Valdez, Yair Marín y Leandro Allende; Enzo Gaggi, Diego Sánchez Paredes, Álvaro Cuello y Gonzalo Lucero; Claudio Vega y Luciano Giménez. DT: Daniel Cravero.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Juan Galetto, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Federico Torres; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Alex Luna y Jonás Aguirre; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. DT: Ezequiel Medrán.



Estadio: Juan Alberto García.

Árbitro: Lucas Novelli.

Asistentes: Matías Bianchi y Martín Saccone.

Cuarto árbitro: Francisco Acosta.

Hora: 16.30

TV: TyC Sports Play.