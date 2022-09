El boom de las legumbres santafesinas se multiplica con el Belgrano Cargas y las terminales portuarias

La riqueza de su suelo y la excelencia de sus productores convirtieron a la provincia de Santa Fe en una referencia a nivel mundial en materia de producción agropecuaria y procesamiento de granos. Además, las ventajas infraestructurales que supone la Hidrovía del Río Paraná hace de este territorio un objetivo privilegiado para las inversiones y el desarrollo.

De esta manera, Santa Fe se destaca no solamente por sus cultivos tradicionales y su complejo oleaginoso, sino también por el crecimiento de un fuerte entramado de producciones alternativas que aprovechan estas condiciones para elaborar alimentos para todo el mundo. Este es el caso del sector legumbrero santafesino, un sólido conjunto de pequeños y medianos productores y comercializadores que año a año marca nuevos hitos y proyecta una fuerte inserción en mercados globales de la mano del empuje institucional que ofrece la Mesa Provincial de Legumbres impulsada por el Gobierno de Santa Fe a través de su Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología.

Tradicionalmente, Santa Fe es productora por excelencia de legumbres de invierno a nivel nacional. Actualmente, es la primera provincia argentina productora de lentejas -abarcando casi el 90% del total nacional y superando a todos los demás distritos en cuanto a superficie sembrada- y por muchos años encabezó también la producción de arvejas, aunque actualmente ocupa el segundo lugar. Aun así, esta provincia tiene la mayor concentración de plantas procesadoras, y de las ocho empresas argentinas habilitadas para exportar arvejas a China, seis son de Santa Fe.

Entre quienes integran este entramado virtuoso se encuentra Jewell Especialidades, una empresa surgida del grupo rosarino corredor de cereales Roagro. Esta firma tiene por actividad principal la producción, procesamiento y comercialización de distintas variedades de porotos, arvejas, garbanzos, lentejas, maíz pisingallo y otras especialidades. Gracias a su alto estándar de calidad y la trazabilidad de sus productos, logró alcanzar mercados de todo el mundo. Actualmente emplea de forma directa a más de 60 personas y está asociada a productores de varias provincias argentinas para la siembra y cosecha de legumbres. Además, se integró con otras empresas en el grupo Ceibos, ampliando su alcance en los mercados agropecuarios e incorporando experiencia y oportunidades de negocios.

Recientemente, Jewell marcó un nuevo hito en su historia empresarial: se constituyó en una de las pocas legumbreras en enviar sus producciones directamente desde su planta -radicada en General Güemes, Salta- hasta la terminal portuaria de Rosario a través del tren Belgrano Cargas. Según Cristián Amuchástegui, uno de los socios titulares de la firma, esto significó un ahorro logístico muy considerable y abre nuevas perspectivas de cara al futuro: “Para nosotros este fue un paso muy importante, para el que nos fuimos preparando durante muchos años. La planta que compramos era propiedad de una multinacional que se fue del país y decidimos incorporarla, precisamente, porque tenía desvío de tren, lo cual suponíamos que iba a significar una ventaja competitiva”.

“El traslado ferroviario nos supone un menor costo por tonelada exportada, lo que nos hace ser más competitivos. Además, se simplifica mucho el manejo de la mercadería ya que sale del depósito ya exportada, porque hacemos aduana en la planta”, amplió.

Jewell está pronta a enviar su tercera carga consolidada a través del Belgrano Cargas, completando un aproximado de 1.500 toneladas de porotos de distintas variedades transportadas por este medio. Además, antes de fin de año proyectan totalizar unas 10.000 toneladas trasladadas por vía ferroviaria.

De este acontecimiento se hizo eco el secretario de Comercio Exterior de la provincia de Santa Fe, Germán Burcher: “Desde el Ministerio de Producción venimos trabajando fuertemente en cada cadena de valor para posicionar a las terminales de Rosario y Santa Fe como los principales puertos de salida de las manufacturas argentinas. Y entre esos esfuerzos, procuramos que cada vez sea más intensa la complementación logística con las vías ferroviarias del país. Las ventajas geográficas e infraestructurales que tiene nuestra provincia pueden contribuir a reducir las estructuras de costos de la producción nacional y ganar competitividad en los mercados internacionales”.



LA PRODUCCIÓN

LEGUMBRERA SANTAFESINA

El ingeniero agrónomo e investigador de la Agencia INTA Arroyo Seco Gabriel Prieto, explicó las posibilidades de expansión que tiene el sector legumbrero: “Argentina tiene una competitividad insuperable porque la siembra de legumbres no saca tierras a sus principales cultivos. En invierno hay entre un 60 y un 65 por ciento de tierra ociosa, en barbecho, que podría ocuparse con legumbres o cereales, y no se hace por motivos macroeconómicos y por la ineficiencia logística”.

Otro de los principales desafíos que enfrenta la producción legumbrera está relacionado con la genética, acerca de lo cual Prieto contó que “desde el INTA se está trabajando mucho en la identificación de variedades y tecnologías de producción para garantizar un producto de calidad. Ya hay más de 70 variedades inscriptas lo que contribuye a tener una mejor competitividad”.

El ingeniero además destacó la tarea que se viene desempeñando en el marco de la Mesa Provincial de Legumbres: “Es un espacio donde participan productores, exportadores, el sector privado, el sector académico, investigadores fitomejoradores y representantes del Estado Provincial. Todos los actores hacen aportes y se nutren de información para promover el desarrollo de las cadenas de las legumbres”.

Entre las principales líneas de trabajo, Prieto destacó la promoción del consumo de legumbres, especialmente lentejas, y de implementación de procesos de calidad. “Hicimos varias acciones para promover la implementación de buenas prácticas y adecuarnos así a los mercados internacionales. Esto implica la utilización de fitosanitarios con registro para lograr un grano con inocuidad que pueda ser comercializado sin riesgos en todos los mercados, incluso los más exigentes como el europeo”, detalló.

Además, mencionó que la Mesa Provincial de Legumbres se encuentra actualmente focalizada en el desarrollo de un estándar de comercialización de arvejas que será elevado al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para que, tras su aprobación, los productores, acopiadores y exportadores cuenten con una referencia que permita definir términos comunes en cuanto a calidad.

Finalmente, el ingeniero de INTA de Arroyo Seco, adelantó que próximamente la Mesa se formalizará como una Asociación Civil con el objetivo de rubricar convenios institucionales que le permitan llevar a cabo actividades de promoción, investigación y comerciales.