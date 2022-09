La industria de videojuegos

Los adolescentes, los adultos, niñas y niños caen rendidos en mayor o menor medida ante el magnetismo de los videojuegos, un entretenimiento para los jugadores pero un gran negocio para los desarrolladores y comercializadores. Es decir, detrás de la diversión de millones de personas en todo el mundo hay cientos de miles de puestos de trabajo en una industria que no para de crecer.El Reporte Global de Videojuegos 2022 que elabora la consultora estadounidense Newzoo destacó el crecimiento del mercado en un 2.1%, al lograr sumar 196.800 millones de dólares. Además, resaltó que el número de usuarios a nivel mundial llegó a U$S 3.200 millones. El informe señaló cuáles eran las plataformas de videojuegos más rentables, sabiendo que en la actualidad predominan las descargas frente a la compra del juego físico.Los videojuegos para ‘smartphones’ se colocan como los más rentables con la recaudación de U$S 103.000 millones en 2022, casi duplicando las descargas para los juegos consolas que suman U$S 52.900 millones en ese mismo año. Los videojuegos para computadoras recaudaron U$S 38.100 millones en 2022. Y al final, los juegos para los buscadores de computadora como Google Chrome o Safari sumaron U$S 2.300 millones.El reporte de Newzoo además señaló las regiones donde más se concentraban los videojugadores en 2022. En Asia - Pacífico se encuentran 1.746 millones usuarios, seguido por Medio Oriente y África, donde juegan 488 millones de personas. A poca distancia, ubican a Europa donde encontramos 430 millones de usuarios. En los últimos puestos, se ubican Latinoamérica y Norteamérica con 315 millones y 219 millones de videojugadores, respectivamente.El reporte se difunde en coincidencia con el Día Mundial del Gamer o del Videojuego, tal como se denomina en nuestro país. Precisamente, los videojuegos son una de las industrias culturales de mayor crecimiento en los últimos años en la Argentina, con más de 20 comunidades de desarrolladores, la creciente incorporación de mujeres y cada vez más proyección internacional y, al celebrarse un nuevo Día Mundial de este entretenimiento, los especialistas remarcaron la importancia de continuar incentivando desde distintas políticas públicas el desarrollo de la actividad.El Día del Videojuego nació en 2008 por la decisión de tres medios especializados, PlayManía, Hobby Consolas y PC Manía, de festejar cada 29 de agosto este "estilo de vida" como lo consideran muchos usuarios alrededor del mundo y que se consolida como una industria con cada vez más proyección en la Argentina, resaltó un artículo de la agencia Télam. Durante la década del '90, se fueron conformando las primeras comunidades de desarrolladores de videojuegos del país y uno de los proyectos destacados surgidos de estos primeros aficionados fue "Regnum", un juego de roles de fantasía medieval.Según un relevamiento del 2021 del Observatorio de Videojuegos de la Universidad Nacional de Rafaela, en la Argentina se invierten unos 87 millones de dólares en el diseño de videojuegos, realizados en un 53% por microemprendimientos. Entre los principales juegos que se desarrollan en el país figuran los tipos casuales, sociales, educativos, acción, rompecabezas y aventura gráfica.En el plano de la igualdad de género, en los últimos años también hubo un crecimiento en la participación de mujeres en el desarrollo y diseño de videojuegos. Según el Observatorio de Videojuegos durante el año 2021, el 13% de las personas contratadas por las compañías desarrolladoras son mujeres, aunque hasta el momento solo el 6% ocupa cargos ejecutivos o gerenciales.Mientras los expertos coinciden en que "hay un cambio de paradigma" respecto de que los videojuegos no son sólo una actividad para niñas y niños, también remarcan que para que la industria del videojuego continúe con su crecimiento son necesarias políticas públicas que siguen incentivando su producción y su desarrollo y que las universidades participen en la capacitación de los jóvenes profesionales.La Universidad Nacional de Rafaela cuenta con una carrera específica de formación para esta rentable industria cultural. Hay que aprovecharla sobre todo al repasar el volumen de este negocio.