Rafaela Emprende progresa a paso firme

El programa de capacitación y acompañamiento a emprendedores y emprendedoras que lleva adelante la Municipalidad de Rafaela, sigue avanzando en su cronograma anual. En este marco, en la sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado (CCVM), el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, visitó una clase para charlar con las y los participantes que están cursando el programa. Cabe resaltar que esta clase se brindó conjuntamente entre el equipo de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación y la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf).



TRABAJO ARTICULADO

Al respecto, Javier Nocete, diseñador industrial y docente de UNRaf, contó: “El módulo de diseño como estrategia de valor es uno de los módulos de Rafaela Emprende. Este año desde la UNRaf y particularmente desde el laboratorio de diseño, estamos acercando la propuesta. Para este año estructuramos tres encuentros”. “En este último, los emprendimientos tienen la posibilidad de compartir sus productos y propuestas. Nos parece muy interesante que la convocatoria de este año sea tan numerosa. Da las claras de lo grande que es el programa Rafaela Emprende para la ciudad”; agregó.



EXPERIENCIAS

Seguidamente, Gustavo, uno de los emprendedores participantes del programa contó: “El programa me parece muy bueno. Sirve para muchas cosas. Te abre la mente ya que en la vorágine del trabajo no te das cuenta de ciertas cosas. Cada instructor te allana el camino. Me sirvió mucho para mi emprendimiento. En él fabrico micrófonos para celulares”.

Seguidamente, Adriana, emprendedora local, manifestó: “Yo estoy en la fase de la idea, aún estoy pensando el emprendimiento. La idea es para la elaboración de mermeladas con sabores particulares y cierta especialidad en los componentes. Una de las cosas que me ayudó mucho en el programa fue conectarme con personas que están en una realidad similar a la mía, y la otra cuestión, son los diferentes módulos. No tenía herramientas y estos dos puntales me resultaron muy importantes”.