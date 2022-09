Docentes privados pretenden reinstalar la cláusula gatillo

Tras cinco semanas de conflictos con los gremios, en el primer encuentro de negociación paritaria que reabrieron el jueves las autoridades provinciales no hubo un ofrecimiento formal hacia los representantes de los trabajadores estatales (ATE y UPCN), quienes fueron los primeros convocados a esa mesa de diálogo.

Y, más allá de que trascendió que el encuentro realizado en la capital de la provincia los sindicatos presentes pidieron que se deje sin efecto la decisión de descontar los días de paro, lo concreto es que irán los referentes de los docentes santafesinos sin una referencia numérica previa de aumento salarial.

En ese marco de incertidumbre y expectativas, desde Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Privados) le adelantaron a La Capital que irán a la importante reunión del martes a las 11, en la sede del Ministerio de Trabajo en la ciudad de Santa Fe con la firme intención de solicitar la reinstalación de la cláusula gatillo, para no quedar atrás de la inflación. Cabe señalar que el Ministerio de Trabajo comunicó que ante los hechos de público conocimiento y en el marco del feriado nacional decretado, la reunión paritaria prevista para el viernes 2 de septiembre, fue reprogramado para el próximo martes.

Por su parte, desde el gremio de los docentes públicos (Asociación de Magisterio de Santa Fe, AMSAFE), expresaron que es una de las posibilidades que están “analizando”, pero que “todavía no está definida”. Este planteo que llevarán los maestros de las escuelas privadas incorporará en las tratativas un elemento que ya fue utilizado, y que todavía otros gremios no lo están exigiendo con el mismo énfasis.



"PENSAR EN ESE RECURSO"

“Después de todos estos días de paros y movilizaciones, si llegan a presentar una oferta irrisoria sobre la mesa paritaria, seguramente eso profundizará todos los conflictos”, señaló Martín Lucero, titular de Sadop Rosario, quien remarcó: “Creemos que debe surgir una oferta en el orden del 80 o 90 por ciento, que está previsto para la inflación de este año. Si no, deben pensar en la reinstalación de una cláusula gatillo, que permita la recuperación salarial”. “Es un recurso que ya se utilizó en otras ocasiones, y creemos que puede salir de nuevo ante esta situación. Nosotros lo vemos como algo positivo, que puede llegar a destrabar el conflicto”, resaltó Lucero. Con estas declaraciones, los docentes privados movieron sus fichas y subieron al tablero de tratativas un mecanismo que puede llegar a cumplir un rol clave en esta puja salarial. Ante la ausencia de ofertas concretas en la jornada de ayer, “el gobierno tiene que respetarnos y debe establecer una oferta salarial razonable, sobre todo después de tantos paros”, dijo.

Y precisó: “Que no haya hecho una oferta hoy (por ayer) era esperable, de alguna manera lo venían anunciado. Esperemos que no retrasen mucho la oferta salarial, y que cuando llegue arriba de la mesa de negociaciones sea una oferta razonable, muy razonable”,

Por su parte, Roque Jaimes, referente de AMSAFE, comentó que “lo de la cláusula gatillo no lo tenemos definido aún, es uno de los temas que estamos analizando”. En ese sentido, analizó la convocatoria de hoy. “No tenemos muy en claro lo que puede suceder mañana (por hoy). En todo este tiempo no hubo diálogos ni contactos con el gobierno. Nosotros, desde AMSAFE vamos a plantear todos los puntos que incluye nuestro reclamo”. Y sumó: “Eso no representa solo el aumento salarial, además hay un montón de cuestiones que quedaron pendientes desde el mes de marzo, como titularización, concursos, necesidades de los coros y las orquestas infantiles, y de los equipos socioeducativos. Llevaremos el planteo de AMSAFE”. “Pediremos aumento, y que ese aumento tenga previsibilidad en el tiempo, que no suceda lo que pasó ahora sobre la negativa a adelantar los tramos. Y todo eso debe superar la inflación”. “Los reclamos fueron votados en asamblea y ese planteo se lleva íntegro a paritaria. Pero no sabemos qué responderá el gobierno mañana (por hoy) a esto”, expresó Jaimes.



NO HUBO PROPUESTAS

Cabe consignar que en el primer encuentro de carácter paritario entre las autoridades provinciales y los representantes de los trabajadores del Estado, Jorge Molina por UPCN y Jorge Hoffmann por ATE, no hubo un ofrecimiento formal de aumento salarial. En ese marco, se acordó una nueva reunión para el próximo jueves 8 de septiembre, mientras que el martes se reunirán las comisiones técnicas para debatir temas por fuera del aumento salarial. Al finalizar, el ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, comentó: “La idea era dar cumplimiento a la cláusula dos del acta paritaria que suscribimos en marzo, por la cual preveíamos una reunión para septiembre con la finalidad de revisar la cuestión salarial. Y a partir de hoy (por ayer) va a comenzar una serie de encuentros e intercambios y para el jueves de la semana que viene vamos a tener un nuevo encuentro, donde producto del trabajo que realizaremos estos días tengamos las condiciones para poner sobre la mesa una propuesta”. Al ser consultado por el pedido unánime de los representantes de ambos gremios sobre dejar sin efecto el descuento en los sueldos por los días de paro, resaltó: “El gobierno tiene una decisión tomada, pero también escuchó que el tema de los descuentos fue incorporado a la discusión. Además, tenemos otras reuniones paritarias y vamos a ir viendo la evolución de los temas”.