Buenos resultados para ACCOS

Con buenos resultados para la delegación de ACCOS y los representantes del Club Ciclista de Rafaela, algunos de nuestra ciudad y otros de ciudades de distintas provincias que entrenan en el velódromo local, se está desarrollando en Esperanza el Campeonato Argentino de pista Elite, Sub 23, Damas y adaptado.

En la velocidad olímpica la ACCOS hizo doblete este sábado. En varones lograron el oro Yoel Vargas, Juan Castillo y Franco Victorio, mientras que Metropolitana se quedó con la plata con Damián Pascual, Franco Perrochoud y Gonzalo Seone. El bronce fue para la sanluiseña con Sebastián Tolosa, Luciano Aceval y Nicolás Fernández.

Por su parte, la prueba femenina de esta especialidad tuvo como ganadoras a Natalia Vera y Adriana Perino, la plata fue para Pueblo de la Paz con Brenda Gómez y Valentina Luna, mientras que el bronce lo obtuvieron las integrantes de ACER, Naylen Velazquez y Macarena Cecco.

Más temprano, Natalia Vera obtuvo la medalla de plata en los 500 metros con partida detenida. El oro fue para Valentina Luna (Mar y Sierras), mientras que la de bronce fue para Adriana Perino, que también corre para ACCOS.

Luego fue el turno del kilómetro de varones, donde Juan Castillo, el oriundo de Chacabuco que representa a la Asociación Ciclista Centro Oeste Santafesino logró el oro en Sub 23, con el segundo mejor tiempo general. El principal registro fue para Lucas Vilar (Mar y Sierras), que de tal modo fue oro en elite. El tercer tiempo fue para Joaquín Durán (Formosa), mientras que el rafaelino Mauro Agostini quedó octavo.

Alejo Betique, el oriundo de Cañada de Gómez que también corre para ACCOS, fue bronce en Sub 23. Cabe mencionar que en la primera jornada, el viernes, Natalia Vera obtuvo la medalla de oro en velocidad.