Unión perdió en Misiones con Crucero

No fue una buena mañana la del sábado para Unión. El equipo sunchalense perdió en Guarupá frente a Crucero del Norte por 2 a 1 y no pudo aprovechar que Atlético Paraná queda libre en esta 28ª fecha, para despegar un poco de quienes están en puestos de descenso en la Zona B del Federal A.

Con respecto a los primeros 45 minutos de juego, Crucero del Norte salió a la cancha con el objetivo de abrir el marcador. Sin embargo, no lo pudo conseguir. A los 43 minutos, tras una combinación entre Schonfeld y Mayenfisch, llegó el gol de este último con un gran remate cruzado entrando por la izquierda de su ataque.

Sobre el final de la primera parte, el conjunto misionero tuvo un penal y una oportunidad de igualar, pero, el disparo de Nicolás Inostroza se estrelló en el palo izquierdo. Un minuto después, tuvo un cabezazo al que el palo le dijo que no.

En cuanto a la segunda parte, el Colectivero fue más y eso se vio reflejado en el resultado. Apenas a los 3 minutos, Nicolás Inostroza buscó la revancha y consiguió igualar el marcador. Asimismo, 20 minutos después, Inostroza volvió a convertir dándole la victoria a Crucero del Norte.

Estadio Andrés Guacurarí. Arbitro: Jonathan Correa (Córdoba).

CRUCERO DEL NORTE: Eduardo Garcete; Lucas Vera, Adrián González, Alejandro Aquino y Nicolás Inostroza; Lucas Caballero (Fabricio Illanes), Alejandro Sosa (Cristian Campuzzano), Leonardo Morales y Maximiliano Perussato (Tobías Arevalo); Ernesto Alvarez y Osmar Fernández (Catriel Weyreuter). DT: Adrián Alvarez.

UNIÓN DE SUNCHALES: Agustín Ruffinetti; Ignacio Barros, Santiago Barraza, Nicolás Canavesio y Pedro Sanz; Raúl Chamorro, Francisco Robles (Manuel Vargas), Martín Caballo y Gonzalo Schonfeld (Brian Otero); Germán Mayenfisch y Adrián Rodríguez (Augusto Magoia). DT: Walter Grazziossi.

Goles: ’42 Germán Mayenfisch (U); ’48 y ’75 Nicolás Inostroza (CdN).

Incidencia:’46 Nicolás Inostroza (CdN) marró un penal.



JUEGAN HOY

A las 15.30 Juventud de Gualeguaychú vs. Central Norte; 16 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Defensores de Villa Ramallo; Boca Unidos vs. San Martín de Formosa; a las 19 J. Antoniana vs. DEPRO; a las 20 Sp. Las Parejas vs. Gimnasia y Tiro.

Lunes a las 20.30 Sp. Belgrano de San Francisco vs. Sarmiento de Resistencia; martes a las 21 Racing de Córdoba vs. Douglas Haig.