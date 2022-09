El US Open sin argentinos

Diego Schwartzman (16°) no pudo con Frances Tiafoe (26°) y tras un 7-6 (7), 6-4 y 6-4 se despidió en la tercera ronda del US Open. De esta manera, el cuarto y último Grand Slam de la temporada se quedó sin argentinos en el cuadro de singles masculino.

Peque dejó ceder un primer set realmente increíble: estuvo 5-2, 5-4 y 6-5 con su saque y la posibilidad latente de adueñarse del parcial. En el tiebreak llegó a ponerse 6-3, pero terminó sucumbiendo ante el joven local, que se hizo fuerte con el apoyo del público.

Ya el resto del partido corrió con desventaja y pese a que alternó buenos y malos momentos, no le alcanzó para llevarse la victoria en la tercera ronda. Así, el historial entre ambos quedó igualado con dos triunfos por lado.

En octavos de final, Tiafoe enfrentará al ganador del duelo entre Rafael Nadal (3°) y el francés Richard Gasquet (91°).