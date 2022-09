CRAR arrancó con triunfo en la Reclasificación A del TRL

El Círculo Rafaelino tuvo un inicio favorable en la Reclasificación A del torneo Regional del Litoral, al superar este sábado como local a Provincial de Rosario por 34 a 20. Ante un rival que proviene del estamento superior de la competencia, fue un comienzo alentador de la escuadra dirigida por Quique López Durando, que al cabo del primer tiempo se imponía por 16 a 13.

El verde quedó a las puertas del bonus, con tres tries apoyados por Manuel Mandrille, Esteban Appó y Ricardo Brown. Además, Pablo Villar tuvo una muy buena tarde con el pie sumando cinco penales y dos conversiones.El Verde mostró superioridad en el scrum y generalmente en el line, con lo cual generó a partir de esas situaciones de juego buenos movimientos ofensivos.

Provincial estuvo al frente efímeramente durante los primeros minutos del segundo tiempo (20-22), pero a partir del try de Appo, CRAR pudo tener un cierre sin contratiempos.

El equipo rafaelino formó con Matías Rocchi, Martín Zegaib y Jonatan Viotti; Mariano Ferrero y Juan Cruz Karlen; Manuel Mandrille, Pedro Rubiolo y Facundo Aimo; Esteban Appo y Pablo Villar; Ricardo Brown, Juan N. Imvinkelried (c), Leonardo Sabellotti y Mateo Villar; Santiago Kerstens.

Cambios: 42′ Gabriel Morales por Viotti; 48′ Ignacio Sapino por Karlen y Tobías Cavallo por Mateo Villar; 58′ Martín Bocco por N. Imvinkelried; 63′ Nicolás Gutiérrez por Aimo; 71′ Carlos Laorden por Rocchi; 77′ Pedro Ambort por Zegaib.

Puntos de CRAR: primer tiempo, 6′, 10 y 28′ penales de Pablo Villar; 18′ try de Mandrille conv. por P. Villar.

Segundo tiempo: 1′ y 13′ penales de P. Villar; 23′ try de Appo, 34′ try de Brown conv. por P. Villar.



JORNADA PERFECTA

En Reserva también ganó CRAR por 46 a 3 y lo propio hizo en pre-reserva el equipo rafaelino, por 36 a 15.

Respecto a los demás resultados en primera fueron estos: Logaritmo 14 - Rowing 26; Los Caranchos 33 - Alma Juniors 21 y Jockey de Venado Tuerto 22 - Universitario de Rosario 27.

Posiciones: Rowing y Uni (R) 5; CRAR y Los Caranchos 4; Jockey 2; Alma Juniors y Logaritmo 0.

Próxima fecha: Rowing vs. Jockey; Universitario (R) vs. CRAR; Alma Juniors vs. Logaritmo y Provincial vs. Los Caranchos.



¿FUE LA DESPEDIDA?

Recordemos, además, que este seguramente fue el último partido de Pedro Rubiolo con la camiseta de CRAR, ya que por exigencia de UAR tendrá un nuevo destino, que será Duendes de Rosario. En principio el tercera línea tenía posibilidades de irse al rugby francés.

El forward que en las dos últimas temporadas jugó la Superliga Americana con Jaguares e integró el seleccionado nacional M20 en las giras internacionales realizadas por Sudáfrica y Oceanía, pasará a jugar en la entidad rosarina.

Si bien la intención de Pedro era culminar este año con la participación de CRAR en la Reclasificación A y en 2023 analizar nuevas posibilidades para su carrera, una exigencia de la propia UAR sobre mayor nivel de competencia por su grado de jugador de equipos nacionales, aceleró el traspaso, que todavía no se confirma porque el Círculo Rafaelino quiere recibir el respectivo resarcimiento económico.

Cabe recordar que debido a sus participaciones internacionales, fueron pocos los partidos que pudo jugar este año el tercera línea en el torneo con los colores verde y blanco.