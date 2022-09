Cheika admitió que Los Pumas "fueron superados"

El entrenador del seleccionado argentino de rugby, el australiano Michael Cheika, admitió ayer que Los Pumas fueron "superados en el juego y en el aspecto físico" por Nueva Zelanda, que se impuso con un contundente marcador de 53-3 en la cuarta fecha del torneo Rugby Championship.

"Los Pumas fallaron en la defensa y en la batalla física y en esta clase de encuentros es una ventaja que no se puede dar. La consecuencia estuvo en el abultado resultado", asumió tras la categórica derrota en Hamilton.

El entrenador australiano aceptó que su función será ahora "levantar el nivel de juego y el aspecto anímico del equipo, que hoy fue superado claramente"."Veníamos de vencer la semana anterior a los All Blacks y hoy fuimos vencidos por mucha diferencia", lamentó.

Los Pumas derrotaron el sábado pasado a Nueva Zelanda por 25-18 por primera vez en la historia como visitantes en un encuentro disputado en la ciudad de Christchurch. "La semana anterior jugaron un partido excelente, pero hoy Nueva Zelanda fue muy superior en todos los aspectos del juego", diferenció el técnico del equipo argentino.

En este partido el rafaelino Mayco Vivas ingresó a los 28 minutos del segundo tiempo reemplazando a Thomas Gallo en la primera línea.

Los Pumas se enfrentarán ante el vigente campeón del mundo, Sudáfrica, el 17 de septiembre en el estadio de Vélez Sarsfield y una semana más tarde jugarán la revancha en el Kings Park Stadium de la ciudad de Durban.



NUEVA ZELANDA 53 - LOS PUMAS 3

Nueva Zelanda: Jordie Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, David Havili y Caleb Clarke; Richie Mo'unga y Aaron Smith; Ardie Savea, Sam Cane y Shannon Frizell; Scott Barrett y Sam Whitelock; Tyrel Lomax, Samisoni Taukei'aho y Ethan de Groot. Entrenador: Ian Foster.Ingresaron: Dane Coles, George Bower, Fletcher Newell, Brodie Retallick, Dalton Papali'i, Finlay Christie, Beauden Barrett, Quinn Tupaea.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Santiago Cordero, Matías Moroni, Matías Orlando y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Tomás Cubelli, Pablo Matera, Marcos Kremer y Santiago Grodona, Tomás Lavanini y Guido Petti, Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador Michael Cheika.

Ingresaron: Santiago Socino, Mayco Vivas, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Juan Martín González, Gonzalo Bertranou, Benjamín Urdapilleta, Lucio Cinti.

Tantos en el primer tiempo. 2' penal Mo'unga (NZ), 10' try de Groot convertido por Mo'unga (NZ), 18' try Clarke convertido Mo'unga (NZ), 33' penal Boffelli (A), 37 'try Ioane convertido por Mo unga (NZ). Resultado parcial. Nueva Zelada; 24-Argentina 3. Amonestado en el primer tiempo: 35' Tomás Lavanini (A).

Tantos en el segundo tiempo: 6`penal Mo'unga (NZ), 21 ' try J. Barrett convertido por Mo'unga (NZ), 27' try Savea (NZ), 34' try Retallick convertido por J Barrett (NZ) y 41 try B. Barrett convertido por J Barret (NZ). Amonestado en el segundo tiempo: 16' Newell (NZ).

Arbitro: Nick Berry (Australia).Asistentes: Nika Amashukeli (Geoegia) y Jorday Way (Australia).



GANÓ SUDÁFRICA

El seleccionado de Sudáfrica, actual campeón del mundo, derrotó de visitante a Australia por 24-8 en el otro partido de la cuarta fecha del Rugby Championship. El encuentro se disputó en el Sydney Football Stadium de Sydney, fue dirigido por el árbitro Ben O'Keefe y tuvo un parcial favorable a Sudáfrica de 12-3.

La tabla de posiciones la encabeza Nueva Zelanda con 10 puntos. Con 9 se ubican Sudáfrica (+12), Australia (-24) y Argentina (-27).