Ramona: todo el sector urbano cubierto con iluminación Led

RAMONA. - Esta localidad está transitando su celebración anual en honor a San Ramón no nato, patrono de la población, festejos que siempre tiene un broche de oro La Fiesta de los ravioles que este año cumple sus bodas de plata, y cuya concreción tendrá lugar hoy al mediodía en el salón del Club.

Tal como lo hacemos todos los años efectuamos una publicación especial, con una entrevista al jefe comunal, José Barbero, en la que ofrece un resumen de su gestión y cuyas respuestas reproducimos seguidamente.



OBRA PUBLICA

Con inocultable satisfacción consideró que "en lo que respecta al mandato el mayor logro fue la gran cantidad de obra pública que se ejecutó. Esto, viene atado a las propuestas que venimos realizando en la campaña. Obras como para mencionar que ya fueron ejecutadas podríamos nombrar 9 cuadras de cordón cuneta, ampliación del alumbrado público con la colocación de 138 nuevas columnas y 293 luminarias LED logrando alcanzar el 100% de iluminación LED en la localidad, 15 km de ripios rurales, 22 cuadras de pavimentos urbanos, el plan Nacional Argentina Hace que con fondos del Gobierno Nacional, encabezado por Alberto Fernández, pudimos ejecutar la intervención del Bv. Estanislao López con pavimentación de 700 metros, veredas centrales y laterales, nueva iluminación, obras de desagües, acequias, demarcación vial y forestación de toda su extensión. Además pudimos concretar la reubicación de la nueva ciclovía norte con pavimentación e iluminación en toda su longitud. Por otra parte ejecutamos más de 120 metros de entubados pluviales, 8 nuevas bocas de tormenta, realizamos la colocación de nuevos módulos que atraviesan la ruta 22 optimizando la salida de agua de lluvia".

Más adelante agregó "bajo el programa de Caminos de la Ruralidad del Gobierno Provincial, el Gobierno de Omar Perotti hizo posible que podamos ejecutar 7.5 km de ripios rurales y con el compromiso de continuar con la mejora de trazas viales rurales la gestión comunal avanzó con 7 kilómetros más, llegando a un total de 15 km intervenidos".



OBRAS EN MARCHA

Refiriéndose a las obras iniciadas destacó que "estamos ejecutando la primera etapa del revestimiento del canal perimetral, una obra fundamental para el mejor drenaje de las aguas pluviales, siendo la principal salida de los desagües del ejido urbano y que gracias al gobierno de la Provincia lo estamos haciendo posible.

"Otra obra que está en marcha es la de cloacas, que está a cargo del gobierno provincial y que se estarán invirtiendo en la localidad más de 220 millones de pesos y que le brindarán a todos los vecinos este servicio fundamental para el desarrollo de cualquier localidad, además estas obras no solo mejoran la salud de los vecinos sino que generan inclusión e igualdad.

"En cuanto a medio ambiente venimos trabajando mucho para ir cumpliendo el Plan Local de Acción contra el Cambio Climático denominado PLAC Ramona 2030. En este sentido como mencionamos antes se logro cambiar el 100% de la luminaria de sodio alta presión a LED, se están colocando paneles solares en la planta potabilizadora para que la misma pueda trabajar con energía renovable y por otro lado estamos ejecutando un nuevo galpón para optimizar las condiciones de trabajo de nuestro complejo ambiental.

"Está previsto la ampliación del sistema de videocámaras de seguridad en donde se estarán colocando 24 nuevas unidades para mejorar y cubrir mas lugares.

"En poco tiempo también llegarán nuevas maquinarias como lo es un tractor Pauny, una desmalezadora, un rolo compactador que se unirán a la nueva camioneta Ford Ranger 4x4 cabina simple y la Peugeot Expert adquiridas recientemente".



OCUPACION

En otro párrafo consideró que "en lo laboral medianamente Ramona cuenta con buena demanda de mano de obra y una importante recepción de jóvenes que finalizan sus carreras terciarias y vuelven a trabajar al pueblo.

"Esto trae consigo que tengamos una problemática muy importante y difícil de atender que es el déficit habitacional. En tal sentido venimos trabajando con el gobierno Provincial y Nacional para ver si podemos ejecutar diferentes planes de vivienda para tratar de cubrir esta problemática".



EN CULTURA

Este aspecto no fue descuidado y puso énfasis en señalar que "se viene invirtiendo muchísimo, se realizaron los nuevos baños y escenario en el salón del museo, se realizó también el nuevo sistema de sonido e iluminación y se están finalizando los vestuarios y una cocina para que los actores, actrices, cantantes y quien necesite utilizar el lugar pueda estar cómodo y disfrutar de unas instalaciones muy bellas que esta gestión lleva invertido mas de 12 millones de pesos. Cabe mencionar que este inmueble es donde se realiza el festival de teatro de Ramona y que este año cumplió su décimo aniversario con obras de excelente nivel y contando con la presencia de gente de toda la región.

"También el pasado martes 30 de agosto se va a estar inaugurando la restauración del vagón de ferrocarril que se va a poder disfrutar en la recorrida al museo local que además durante la actual gestión se amplio con dos nuevas salas temáticas como lo es la oficina que albergó la primer comisión de fomento y otra que muestra una antigua fonda que caracterizaba a esta zona y que tiene una enorme trascendencia y que va a estar participando de la exposición Viví Santa Fe en la ciudad capital invitada muy especialmente para mostrar el turismo rural".