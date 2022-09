Economía y Paz

La economía es la ciencia que estudia cómo distribuir recursos escasos entre las necesidades múltiples que el ser humano posee. Es por eso que una correcta asignación de estos recursos conlleva a La Paz Social. De la misma manera podemos argumentar lo contrario, una incorrecta asignación de los mismos nos quitará la paz; de hecho cuantos de nosotros hemos pasado noches en vela por no poder llegar a fin de mes, o no poseer los fondos necesarios para pagar sueldos, o incomodarnos por no cumplir con las obligaciones fiscales, entre otras.

La situación económica de un país puede ser un disparador de violencia y en Argentina, estamos hartos de los violentos.

También la justicia es garante de Paz. Cuando un país vive injusticias, se convive con corrupciones y brechas injustas entre quienes más tienen y los que no, brechas que no están ordenadas por el esfuerzo impuesto, sino por el contacto, el amigo o el poder. Así como cuando el mérito es cuestionado como motor para el crecimiento, cuando da lo mismo estudiar o no, cuando algunos solo tienen 12 días de clase en un mes. Cuando se persigue al mercado, que es el mejor ordenador conocido de los recursos, la paz no reina en el país.

Si las leyes que el Congreso dicta atacan a los más vulnerables, como la vida por nacer, o a los adultos mayores y personas en el final de sus días, intentando regular eutanasia y suicidio asistido, no cosecharemos paz.

Cuando el recorte del gasto público se ocupa de la educación y los discapacitados y nada afecta al gasto político o al mal llamado y cuestionado Ministerio de la Mujer, que se ocupa de muchas cosas, pero casi nada de la mujer, volviéndose contra ella en muchas ocasiones, o solo defendiendo a algunas de ellas. Tomando partido por el feminismo, si el machismo es malo, la versión femenina de éste también es mala y no va a ser generadora de paz, por el contrario, es violento.

Cuando el INADI discrimina, en lugar de combatir la segregación, la violencia es palpable.

Si los jubilados que trabajaron toda su vida aportando al país, poseen ingresos que se erosionan contra la inflación generada de manera deliberada por quienes conducen la economía, como forma de ajustar el gasto de manera solapada, LA NO PAZ se percibe.

Cuando nuestros héroes de Malvinas no son suficientemente honrados y remunerados y nuestras Fuerzas Armadas poseen recursos tan escasos que nos dejan casi indefensos, aún teniendo la octava superficie en orden de países por defender, La Paz faltará.

Si el empleo pierde frente al plan social y aún más contra el narcotráfico que paga q “pequeños soldaditos” grandes cifras que tientan a muchos a dejar el camino de la legalidad, la NO PAZ estará presente.

Si los partidos políticos mayoritarios generan una grieta entre los ciudadanos, con discursos que incitan al odio y profundizan diferencias, la violencia está garantizada.

Si se vulneran libertades, como el derecho a trabajar, a circular, a descansar, a la propiedad privada y otros garantidos en nuestra impecable Constitución Nacional, es difícil que no se termine ensuciando un sable con sangre hermana.

Cuando la salud no está al acceso de todos, o los medios para solventarla no son de acceso a la población, otra arista está dañada.

Cuando el comercio es regulado con horarios, impuestos, trabas, si la producción no consigue insumos, si se prohíbe exportar o se castiga con confiscatorias retenciones al que lo hace. Si no se fomenta el ahorro y la inversión que proviene de este, motorizando siempre el consumo, no tendremos un futuro tranquilo.

Cuando las cosas son de todos pero no son de nadie, el Estado está presente en todas partes, o para decirlo de otra forma, se mete en todo, pero mal, generando injusticias y complicando el desarrollo de todas las actividades, los ánimos se van caldeando.

La economía es garante de paz, está no es condición suficiente pero sí necesaria para que la Nación se mantenga unida. Por favor, nunca más la violencia, en Argentina debe reinar el amor y la libertad.



