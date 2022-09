Los Pumas sufrieron una aplastante derrota ante los All Blacks

Una semana después de la histórica victoria de Los Pumas frente a los All Blacks en Nueva Zelanda, la Selección argentina de rugby sufrió una contundente derrota a manos del conjunto oceánico, ya que cayó por 53-3 en el Rugby Championship.

El equipo dirigido por el australiano Michael Cheika sufrió la lluvia constante que cayó sobre el FMG Stadium Waikato de la ciudad de Hamilton, lo que hizo que perdiera muchas pelotas y dio lugar a que los maoríes explotaran todo su potencial.

Pese a que en el segundo tiempo se vio a los argentinos un poco mejor que en la primera parte, no fue suficiente para hacer frente a los neozelandeses.

"Dominaron el medio. La semana pasada no éramos los mejores del mundo y ahora no somos los peores. Tenemos que aprender de los errores que cometimos y sacar conclusiones para los últimos dos partidos", señaló el capitán argentino, Julián Montoya. Y analizó: "Mejoramos mucho en el line en comparación con el otro partido, pero estuvimos mal en el ruck y eso marcó la diferencia".

Por su parte, el segundo línea Tomás Lavanini expresó: "Es difícil después del partido que hicimos que nos pase esto. Nos faltó carácter en la defensa. Mejoramos el scrum y el maul, pero quisimos mostrar el carácter que tuvimos la semana pasada y no pudimos. Así terminamos. Nos metieron 53 puntos".

"La verdad es que la defensa no fue lo que queremos ser. Esto es un proceso, estamos en el camino correcto. Estuvimos bien en algunos momentos, pero en los momentos claves no estuvimos", agregó.

Con este triunfo, los All Blacks pudieron trepar hasta lo más alto de la tabla de posiciones del Rugby Championship.

Los Pumas recibirán a los Springbooks de Sudáfrica el sábado 17 de septiembre en cancha de Vélez, mientras que el 24 se volverán a enfrentar en el Kings Park, ubicado en la ciudad de Durban.



La siguiente es la síntesis del encuentro:

Rugby Championship.

Fecha 4.

Nueva Zelanda (53) - (3) Argentina.

Estadio: Waikato Stadium (Hamilton).

Arbitro: Nick Berry (Australia).

Asistentes: Nika Amashukeli (Geoegia) y Jorday Way (Australia).



Nueva Zelanda: Jordie Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, David Havili y Caleb Clarke; Richie Mo unga y Aaron Smith; Ardie Savea, Sam Cane y Shannon Frizell; Scott Barrett y Sam Whitelock; Tyrel Lomax, Samisoni Taukei aho y Ethan de Groot. Entrenador: Ian Foster.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Santiago Cordero, Matías Moroni, Matías Orlando y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Tomás Cubelli, Pablo Matera, Marcos Kremer y Santiago Grodona, Tomás Lavanini y Guido Petti, Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador Michael Cheika.



Tantos en el primer tiempo. 2 penal Mo unga (NZ), 10 try de Groot convertido por Mo unga (NZ), 18 try Clarke convertido Mo unga (NZ), 33 penal Boffelli (A), 37 try Ioane convertido por Mo unga (NZ). Resultado parcial. Nueva Zelada. Resultado parcial: Nueva Zelanda 24 - 3 Argentina.



Tantos en el segundo tiempo: 6`penal Mo unga (NZ), 21 try J.

Barrett convertido por Mo unga (NZ), 27 try Savea (NZ), 34 try Retallick convertido por J Barrett (NZ) y 41 try B. Barrett convertido por J Barret (NZ). Resultado final: Nueva Zelanda 53 - Argentina 3.



Ingresaron en Nueva Zelanda: Dane Coles, George Bower, Fletcher Newell, Brodie Retallick, Dalton Papali i, Finlay Christie, Beauden Barrett, Quinn Tupaea.



Ingresaron en Argentina: Santiago Socino, Mayco Vivas, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Juan Martín González, Gonzalo Bertranou, Benjamín Urdapilleta, Lucio Cinti.