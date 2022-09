Líderes del mundo condenaron el ataque

Líderes de todo el mundo condenaron en las últimas horas el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el jueves en las inmediaciones de su domicilio, en el barrio porteño de Recoleta, y expresaron su rechazo al odio y la violencia.

La Casa Blanca condenó el atentado contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y llamó a "rechazar la violencia y el odio". A través del secretario de Estado, Antony Blinken, Estados Unidos se refirió al intento de magnicidio que sufrió la titular del Senado frente a su domicilio del barrio porteño de Recoleta.

"Estados Unidos condena fuertemente el intento de asesinato contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Respaldamos al Gobierno y al pueblo de la Argentina en el rechazo a la violencia y el odio", publicó en Twitter el encargado de la diplomacia de la potencia norteamericana.

De esta manera, la Casa Blanca se sumó a los mensajes de repudio que expresaron varios líderes en rechazo al fallido magnicidio, entre los que se destacaron el papa Francisco; y los presidentes de España, Pedro Sánchez; de Venezuela, Nicolás Maduro; de Uruguay, Luis Lacalle Pou; entre otros.

El ex presidente de Brasil, Lula da Silva, se comunicó con la Vicepresidenta. Lo hizo a través de un llamado telefónico, según pudo saber Noticias Argentinas. El candidato presidencial del PT escribió en su cuenta de Twitter: "Todo mi pésame para la compañera Cristina Kirchner, víctima de un criminal fascista que no sabe respetar las diferencias y la diversidad. Cristina es una mujer que merece el respeto de todos los demócratas del mundo. Gracias a Dios salió ilesa".

Uno de los últimos en reaccionar fue el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, al afirmar que el hombre que quiso matar a Fernández de Kirchner "afortunadamente no sabía manipular armas de fuego", y expresó "preocupación", después de que él mismo fuera blanco de un ataque cuando era candidato en 2018.

El uruguayo Lacalle Pou escribió: "La violencia nunca, nunca puede ser tolerada bajo ningún concepto. Mi solidaridad con Cristina Fernández y todo el pueblo argentino ante el atentado". También se sumó este viernes el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez: "Nos unimos a todas las voces que repudian la violencia y exigen justicia".

El presidente de Perú, Pedro Castillo, expresó su solidaridad con la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, tras el atentado ocurrido en su contra cerca de su domicilio en la ciudad de Buenos Aires. "Toda mi solidaridad con la vicepresidenta, Cristina Fernández, y el pueblo argentino", expresó Castillo en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó este viernes el intento de magnicidio y destacó que la funcionaria se escapó "milagrosamente". "Fue deplorable, reprobable, pero al mismo tiempo, diría, milagroso, porque ella está bien", dijo López Obrador al comienzo de su habitual conferencia de prensa matutina.

López Obrador, un aliado del presidente argentino Alberto Fernández, hizo sus comentarios mientras leía una carta en la que anunciaba que su esposa Beatriz Gutiérrez visitaría la Argentina en octubre por segunda vez este año, con el ministro de Cultura de México.

A su vez, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, consideró que "el atentado a Cristina en Argentina es el resultado del sectarismo que se convierte en violencia". "Se ha convertido en práctica latinoamericana pensar que la política es la eliminación física o jurídica del adversario, tal práctica es puro fascismo. La política debe ser libertad", subrayó.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó estar "conmocionado" por el hecho. "El secretario general quedó conmocionado por esta noticia. Condena esta violencia y expresa su solidaridad con la vicepresidenta, el gobierno y el pueblo de Argentina", dijo su portavoz Eri Kaneko durante una rueda de prensa.