El mejor amigo de Fernando André Sabag Montiel se refirió al intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y lanzó una polémica declaración al considerar que "lamentablemente no ensayó antes". En una entrevista televisiva, el hombre que se identificó con el nombre de pila de Mario sostuvo: "Creo que su intención original era matarla, lamentablemente no ensayó antes".

Además dijo que el imputado de 35 años "era un marginal" y que "no tenía nada que perder" al haber realizado el intento de homicidio contra la figura pública y política, Cristina Kirchner.

Asimismo, sostuvo que si llegaba a salir el disparo del arma de su amigo el hecho terminaba siendo exitoso para la vicepresidenta ya que "se convertiría en mártir de la historia y zafaba de todas sus causas".

Rápidamente las redes sociales se hicieron eco de esta entrevista y muchos usuarios manifestaron el problema de que los medios de comunicación permitan que se siga agravando la situación: "Vergüenza ajena", expresaron algunos.

En declaraciones a un canal de televisión, Mario contó que la última vez que lo vio a su amigo, el atacante "fue a una villa a comprar una arma" e insistió en que "no tiene nada que perder".

Al momento de enterarse lo sucedido, él y sus otros amigos quedaron "en shock". "Nadie lo podía creer. Me mandaron una captura por WhatsApp diciéndome que la limó. Y ahí fue todo una bola de nieve", relató.

En estos momentos, Sabag Montiel se encuentra detenido e imputado por "tentativa de homicidio calificado" y tras el allanamiento en su domicilio en San Martín se secuestró 100 balas 9mm. (NA)