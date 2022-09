Se negó a declarar Sabag Montiel, el acusado de atentar contra Cristina

Fernando Sabag Montiel, quien intentó dispararle a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se negó a declarar anoche ante la jueza Federal Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. Tanto la magistrada como el fiscal se habían acercado hasta la dependencia policial ubicada en la calle Cavia, donde está alojado el detenido, quien estaba ubicado "en tiempo y espacio", por lo tanto, no tenía ningún impedimento para declarar.

Sin embargo, éste se negó a hablar antes de que comenzara la indagatoria, en el marco de la investigación por el intento de asesinato de la titular del Senado, ocurrido este jueves cerca de las 21 en la calle Juncal, donde vive Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta.

Por cuestiones de seguridad, el acusado no fue trasladado a Comodoro Py, y por eso se acercaron la jueza y el fiscal hasta el lugar del arresto. El ciudadano brasileño tenía un ojo morado, y al ser consultado respondió que lo había agredido por la militancia kirchnerista que se encontraba en el lugar.

La imputación de Sabag Montiel consta de tres puntos, el primero de ellos por haber intentado "dar muerte a Cristina Kirchner" con un arma calibre 32, cargada, y "apta para sus fines específicos".

El segundo punto establece que el imputado portaba el arma "sin autorización legal", y el tercero por "haber acopiado dos cajas de municiones".

Además, se investiga si a Sabag Montiel le borraron en los últimos días publicaciones de sus redes sociales vinculadas con este hecho. En total, se tomaron 24 testimoniales y diez cuerpos en torno a este episodio que generó conmoción y repudio en todos los sectores de la sociedad.



HIJO DE UN CHILENO

Y UNA ARGENTINA

Fernando André Sabag Montiel, el hombre que está imputado tras haber intentado dispararle a la vicepresidenta Cristina Kirchner, es hijo de un chileno y una argentina. La información fue obtenida tras el conocimiento de su partida de nacimiento en donde confirma que vino al mundo el 13 de enero de 1987 en Brasil. Allí se puede notificar que su padre es Fernando Ernesto Montiel Araya, nacido en Valparaíso, Chile, y su mamá se llama Viviana Beatriz Sabag, oriunda de Buenos Aires.

Según se pudo constatar, André Sabag llegó al país en 2018 luego de estar varios años en Uruguay y actualmente vivía en San Martín, provincia de Buenos Aires, desde hacía ocho meses. En sus redes sociales el atacante de 35 años se presenta como "Fernando Salim Cristiano" y en su perfil se observan diferentes imágenes junto a famosos en la avenida Corrientes como Zulma Lobato y la "Chabona".

Asimismo, tras ser identificado, se confirmó que, días atrás, había salido en el canal de televisión Crónica para manifestarse en contra de la designación de Sergio Massa como ministro de Economía, Cristina Kirchner y Javier Milei.

"Salí en crónica TV criticando al Gobierno y a Sergio Massa, encima los periodistas me felicitaban diciendo que sé de política, me decían que tengo que ser notero. Gracias al pelado los trate de panqueque ni Milei ni Cristina", escribió Sabag en Instagram donde recibió decenas de comentarios. .

En su cuenta tenía 800 seguidores, había publicaciones donde estaba él solo en diferentes situaciones como, por ejemplo, frente a una Iglesia Cristiana, pero, por su situación procesal, la misma fue cerrada para ser investigada. En otras fotos se pudo observar con claridad un tatuaje que en todo momento llamó la atención y se trata de un sol negro, uno de los principales símbolos del nazismo en donde su significado remite a creencias vinculadas al movimiento impulsado por Adolf Hitler.

Así también, es interpretado como la expresión más fuerte y visible de Dios al sostener que las 12 líneas se relacionan a las cosas del destino y la perfección y por ello se trata de constatar cuál es para é su significado.

Tras el conocimiento de su perfil se informó que el detenido tenía antecedentes desde 2021 por "portación ilegal de arma blanca" en un confuso episodio donde efectivos de la Comisaría 15A lo interceptaron por conducir un Chevrolet Prisma negro sin patente trasera y con los vidrios delanteros bajos. La causa fue cerrada tiempo después por el fiscal al corroborar que el caso "no revestía entidad" para detener al hombre.



NOVIA Y AMIGOS DEL DETENIDO

SE DISTANCIARON DEL HECHO

La novia y amigos de Fernando Sabag Montiel se distanciaron del detenido por el ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner y denunciaron que en las últimas horas recibieron amenazas. "Me quedé perpleja", dijo Ámbar, la novia del ciudadano brasileño que está detenido por gatillarle un arma a escasos centímetros del rostro a la titular del Senado.

En declaraciones al canal Telefe, la joven detalló que trabajaban juntos en la calle vendiendo algodón de azúcar junto a un grupo de amigos.

"Lo conocí en una fiesta, fuimos amigos un tiempo. Nos ofreció trabajo, nos gustó la posibilidad de tener trabajo y empezamos a tener esa cierta amistad. Tengo mucho miedo por las amenazas y por lo que nos pueda pasar. Estamos bastante asustados", afirmó Ámbar.

Al ser consultada sobre si sabía que Sabag Montiel tenía un arma dijo que no, y destacó que el detenido "siempre se quejaba de la economía", pero no vieron en esa actitud algo sospechoso.

"Lo vimos hace dos días, estábamos trabajando", aseguró la joven. Por su parte, otro joven integrante del grupo de vendedores de nombre Nicolás subrayó: "Nosotros vinimos a aclarar que no somos cómplices, a nosotros nos están amenazando".

"Nos llamaron, nos están diciendo que somos un grupo de terroristas. Salimos a vender, nos ganamos en mango y no jodemos a nadie", resaltó el amigo de Sabag Montiel, con hizo un gesto de incredulidad con el rostro y señaló: "Cuando lo vimos por la tele quedamos así". (NA)