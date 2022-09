Cristina no se percató que le apuntaron con un arma

La vicepresidenta Cristina Fernández "no se percató" que le estaban apuntando con un arma de fuego, en el momento que su agresor intentó agredirla frente a su casa, en el barrio porteño de Recoleta. Esto se desprende de la declaración que ayer brindó la titular del Senado ante la jueza federal María Capuchetti, según confiaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.

La magistrada concurrió ayer al domicilio de la vicepresidenta, acompañada por el fiscal federal Carlos Rívolo, quien junto a su colega, Eduardo Taiano, son los tres funcionarios judiciales que están a cargo del expediente que se abrió para investigar el intento de asesinato a la ex mandataria.

Tras llegar cerca de las 11 y permanecer una hora en el domicilio, la magistrada y el fiscal se retiraron hacia Comodoro Py con el testimonio de Fernández, quien alcanzó a cubrirse el rostro cuando Fernando Sabag Montiel intentó dispararle.

Las hipótesis hasta el momento, según comentaron las fuentes, son varias y aún no se sabe si el imputado actuó solo o con otras personas, y se confirmó que el arma que usó el detenido en el ataque a la vicepresidenta estaba apta para disparar y tenía cinco balas.

Una de las pericias requeridas fue el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, en la que intentarán determinar el recorrido previo del imputado.



SALUDO A MILITANTES

Tras el intento de atentado, la vicepresidenta Cristina Kirchner salió ayer por la tarde por primera vez de su departamento, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, y saludó a un grupo de militantes. Fuentes cercanas a la ex mandataria evitaron dar precisiones respecto del destino de la vicepresidenta, quien se retiró de su domicilio pasadas las 16.20 a bordo de un vehículo de color negro.

La titular del Senado se mostró sonriente y relajada al salir de su residencia, tras el intento de asesinato de este jueves por la noche, custodiada por efectivos de civil y de la Policía Federal. Desde el momento en que se abrió la puerta del edificio de la esquina de Juncal y Uruguay, la vicepresidenta fue custodiada por un gran operativo de seguridad, pero igualmente se acercó a saludar a un grupo de manifestantes que se acercaron para demostrarle su apoyo.

Previamente, Cristina Kirchner había recibido en su domicilio al presidente Alberto Fernández, quien se acercó cerca de las 14.00 para conversar con la ex mandataria luego de encabezar una reunión de gabinete en la Casa Rosada en la que se evaluó el "estado de conmoción social", derivado del intento de asesinato.

El jefe de Estado y la vicepresidenta ya habían conversado telefónicamente en la noche de este jueves, previo a la cadena nacional que realizó Alberto Fernández para referirse al ataque contra Cristina Kirchner.

La pistola con la que Fernando André Sabag Montiel le apuntó en la cabeza a la vicepresidenta "estaba apta para ser disparada", así lo confirmaron a NA fuentes del gobierno nacional y policiales, que agregaron que se trata de una Bersa Thunder calibre 32 automática (7.65 mm) y en su base poseía una numeración numeración parcial terminada en 250.



EL LLAMADO DEL PAPA

El papa Francisco expresó su "solidaridad y cercanía" a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, ante el intento de homicidio que sufrió el jueves y pidió que en la Argentina "prevalezcan siempre la armonía social y el respeto a los valores democráticos". Según indicaron a NA allegados a la titular del Senado, el Sumo Pontífice la llamó por teléfono para interiorizarse en la situación y expresarle su "solidaridad".

Además, el Santo Padre también envió un telegrama formal desde El Vaticano para referirse al violento episodio.

"Habiendo recibido la preocupante noticia del atentado que vuestra excelencia sufrió en la tarde de ayer, deseo expresarle mi solidaridad y cercanía en este delicado momento", señaló el ex cardenal primado de la Argentina.

Y continuó: "Rezo para que en la querida Argentina prevalezcan siempre la armonía social y el respeto de los valores democráticos, contra todo tipo de violencia y agresión". El repudio de Francisco se sumó al de varios líderes mundiales que rechazaran el atentado contra la ex mandataria. (NA)