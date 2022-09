Multitudinaria marcha de respaldo a Cristina Kirchner en Plaza de Mayo

Funcionarios del Gobierno, sindicalistas y miembros de organizaciones de derechos humanos encabezaron ayer una multitudinaria marcha de respaldo a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Plaza de Mayo, luego del atentado contra la ex mandataria en su domicilio, cuando un hombre gatilló un arma a centímetros de su cara. La convocatoria había sido realizada por el Frente de Todos a última hora de este jueves con el objetivo de "defender la democracia" y repudiar el intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta.

Una vez finalizada la manifestación, el presidente Alberto Fernández destacó que "el pueblo argentino demostró que la unidad y el amor son el camino", además de celebrar que "la Argentina haya llenado sus plazas reivindicando la convivencia democrática y celebrando que Cristina Kirchner está bien". "Tenemos que volver a poner en práctica un pacto en donde la violencia sea excluida y el respeto sea un valor", puntualizó el Presidente en un posteo que realizó en su cuenta de la red social Twitter.

En ese marco, dirigentes de sectores sindicales, políticos, empresariales y de derechos humanos asistieron hoy a la lectura de un documento en la Plaza de Mayo, que destacó que "el pueblo argentino está conmovido" y afirmó que "la paz social es una responsabilidad colectiva".

El escrito fue leído por la actriz y titular de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, desde un escenario montado en la Plaza, y ante decenas de miles de personas. "El pueblo argentino está conmovido, impactado por lo ocurrido, incluyendo a millones que no simpatizan con Cristina ni con el peronismo. En honor a todos nuestros compatriotas es que hacemos este llamamiento a la unidad nacional pero no a cualquier precio: el odio afuera", subrayaron.

Previo a la lectura del documento, Fernández encabezó un encuentro en la Casa Rosada con gobernadores, representantes de sectores sindicales, sociales, empresariales y de derechos humanos con el objetivo de "construir un amplio consenso contra los discursos del odio y la violencia".

"Celebro que la comunidad argentina hoy esté llenando las plazas, reivindicando la convivencia, el respeto, la democracia y celebrando que Cristina está bien", enfatizó Fernández durante la reunión que encabezó en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario.

En ese marco, el jefe de Estado llamó a "volver a poner en práctica un pacto democrático donde la violencia sea excluida, el discurso del odio sea eliminado y el respeto sea un valor".

Cerca de las 14, Cristina Kirchner había recibido en su domicilio a Alberto Fernández, quien se acercó para conversar con la ex mandataria luego de encabezar una reunión de gabinete en la Casa Rosada en la que se evaluó el "estado de conmoción social", derivado del intento de asesinato.

El jefe de Estado y la vicepresidenta ya se habían comunicado telefónicamente en la noche de este jueves, previo a la cadena nacional que realizó Alberto Fernández para referirse al ataque contra Cristina Kirchner.

"En el día de hoy, poco después de las 21 horas, un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta constitucional, Cristina Fernández de Kirchner. Este hecho es de una enorme gravedad, es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia", enfatizó Fernández en su mensaje al pueblo argentino.

Además, el Presidente destacó: "Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos y todos los hombres y las mujeres de la república, porque estos hechos afectan nuestra democracia".

"Cristina permanece con vida porque, por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que tenía cinco balas, no se disparó pese a haber sido gatillada", concluyó. (NA)