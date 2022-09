"La unidad es el único camino para que el odio y la violencia no ganen"

Tras reunirse con los ministros de su gabinete ayer por la mañana en Casa de Gobierno, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, manifestó en un breve mensaje su "total repudio al atentado que recibió la vicepresidenta de la Nación" Cristina Fernández de Kirchner a la vez que reiteró la necesidad de avanzar hacia la "unidad para luchar contra la violencia de todo tipo y naturaleza".

"No puede ser que naturalicemos amenazas que recibe un trabajador, un estudiante, una familia, un comerciante o la vicepresidenta de la Nación. La unidad es el único camino para que el odio no gane", sostuvo Perotti en el Salón Blanco escoltado por todos los funcionarios de su gabinete en el Salón Blanco.

La reunión fue para evaluar el nuevo escenario que se abrió con el atentado contra la Vicepresidenta, que derivó en una amplia ola de repudios en todo el país y movilizaciones para respaldar a Cristina Kirchner y en defensa de la democracia. Fernando Andre Sabag Montiel, de 35 años, se encuentra detenido desde el jueves por la noche luego de intentar asesinar accionando un arma Bersa a pocos centímetros de la cabeza de la Vicepresidenta.

En su mensaje, Perotti mencionó la problemática de inseguridad que sufre Santa Fe. "A diario luchamos en nuestra provincia para disminuir los niveles de violencia y sabemos que el único camino es la unidad" sostuvo el mandatario provincial. "Más diálogo y más unidad para todos los argentinos y para todos los santafesinos", insistió.

Por último, el gobernador abogó por el funcionamiento de las instituciones: "Deseamos el pronto accionar de la Justicia y su esclarecimiento, el fortalecimiento del pacto democrático, el compromiso institucional a resguardar son las instancias que complementarán la mejor convivencia de todos los argentinos".



CORACH Y ARENA

Miles de personas se concentraron este viernes en la explanada de la Legislatura de Santa Fe para repudiar el atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner, tras lo cual marcharon hacia la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno provincial. Los manifestantes exhibieron banderas de diferentes partidos políticos, organizaciones gremiales, sociales y de Derechos Humanos, y expresaron su repudio al ataque contra la Vicepresidenta.

Entre los concurrentes estuvo la ex vicegobernadora de la provincia, Griselda Tessio (Frente Progresista), quien se solidarizó con Cristina Kirchner y consideró que "los dirigentes tienen que explicar a las bases lo que está pasando, hay gente que es rehén de lo que expresan los medios hegemónicos de comunicación". "Ese desarme (del discurso comunicacional) solo lo puede hacer la prensa y los partidos políticos populares y nacionales", añadió la ex fiscal federal, de extracción radical.

Por su parte, el ministro de Gestión Pública de la Provincia, Marcos Corach, destacó que el Gobierno santafesino expresó "nuestro más enérgico repudio a cualquier forma de violencia, en este caso particular al intento de asesinato contra la Vicepresidenta de la Nación". "Es un ataque a la democracia. En términos ideológicos, políticos e institucionales es un atentado a la democracia" consideró el funcionario al referirse al intento de magnicidio de Cristina Kirchner.

Asimismo, Corach pidió "bajar el tono de la discusión" y dijo que no solo la política es responsable de los "mensajes de odio". En este sentido, subrayó: "Me parece que no solo la dirigencia política, el periodismo, la justicia, y la gente están recibiendo un mensaje que lo único que genera es mayor odio, más enojo. Hay que bajar el tono de la discusión".

En tanto, la ministra de Gobierno, Celia Arena, resaltó como "muy importante que todo el arco político se haya pronunciado repudiando y reclamando el rápido esclarecimiento del atentado contra la Vicepresidenta, que es un hecho muy grave en lo institucional para el país". "Destaco no solamente la respuesta de todo el arco político, con algunas excepciones lamentables, gremios y partidos políticos sino también de muchísimos ciudadanos que rechazan este tipo de prácticas, los discursos de odio y la violencia. La política es debate, es diferencia, no somos todos iguales pero no todo vale en la política", indicó la funcionaria. "Trabajamos por una sociedad en paz, no queremos más violencia en ningún ámbito de la vida" finalizó.

En Rosario, miles de personas adhirieron a las movilizaciones que se llevaron a cabo en todo el país en apoyo a la Vicepresidenta. Organizaciones sociales, agrupaciones políticas y gremios se manifestaron desde las 13 en la plaza 25 de Mayo, ubicada en Laprida y Córdoba, de la ciudad de Rosario. Con pancartas en apoyo a la Vicepresidenta y a la democracia y la paz social, las agrupaciones concentraron para luego marchar hasta el Monumento Nacional a la Bandera, donde permanecieron hasta las 14.30.