El feriado nacional generó un dispar acatamiento en Rafaela

El país, y en particular Rafaela, amanecieron este viernes con la noticia de un particular feriado nacional. Y el centro de la ciudad, durante las horas de la mañana, fue un claro reflejo de cómo impactó en la sociedad el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. La vicepresidenta fue víctima de una tentativa de magnicidio este jueves por la noche cuando llegaba a su casa y, en medio de los militantes kirchneristas que mantienen una vigilia para apoyarla en el marco de la causa Vialidad, un hombre le gatilló con un arma de fuego a muy poca distancia aunque la bala no salió. El hecho generó que el presidente Alberto Fernández decretara el feriado nacional para este 2 se septiembre.

En este marco, durante las primeras horas del día la actividad en el centro rafaelino fue dispar. En primer lugar, hay que remarcar que desde el sector privado, el acatamiento fue prácticamente total, ya que no trabajaron los bancos y los edificios administrativos, mientras que tampoco se prestaron los servicios municipales, trabajando con guardias mínimas necesarias según sucede en cada fecha no laborable, tal como lo había adelantado el municipio local en la madrugada del viernes. Tampoco se dictaron clases en las escuelas, con lo cual los docentes y estudiantes lo aprovecharon para redondear un fin de semana extra-super largo que comenzó el martes con un paro, otro mas de los tantos que hubo durante el mes de agosto, de 72 horas a nivel provincial que finalizaba, precisamente, en la jornada de ayer. Igualmente, no faltó algún padre desprevenido que igual llevó a su hijo temprano al colegio sin saber lo que había acontecido. Mientras tanto, desde el sector industrial, en algunas empresas no se trabajó, pero en la gran mayoría sí, mientras que la actividad deportiva local que estaba programada para este viernes, en materia de fútbol y básquetbol, fue reprogramada para el fin de semana.

No obstante, y continuando con la recorrida por las calles céntricas, lo que sí funcionó con total normalidad y tuvo un acatamiento casi nulo fue el rubro comercial y gastronómico, fundamentalmente, ya que tanto los comercios, como bares, restaurantes y supermercados mantuvieron abiertos sus locales durante toda la jornada, con mucha más presencia de la gente en horas de la tarde que durante la mañana. Cabe señalar que en estos casos, los comercios y prestadores de servicios pudieron abrir sus puertas, teniendo en cuenta las normas legales en materia laboral, ya que el personal podía negarse a ir a trabajar, y en ese caso no correspondería descontarle el día. En caso de que el colaborador haya asistido a su puesto de trabajo, corresponde pagarle las horas trabajadas calculadas de acuerdo con los artículos 155 y 156 de la Ley de Contrato de Trabajo (utilizando el divisor 25). Es decir, se le debe abonar doble jornal y no le corresponden horas compensatorias. De todos modos, no faltaron aquellos negocios que no supieron cómo actuar ante la incertidumbre o abrieron algo tarde, ya que algunos, pasadas la hora 9, aún permanecían cerrados, analizando lo que sucedía en los alrededores. Por último, en los barrios hubo más movimiento, con los comercios todos abiertos y con mucha gente por las calles y en los espacios públicos. En definitiva, fue un feriado sorpresivo con el ritmo de un sábado.