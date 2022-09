Desde la CGT Rafaela llamaron a una jornada de "reflexión e interpelación"

Luego del ataque a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, donde un sujeto la apuntó con un arma de fuego en la noche del jueves, desde la CGT Regional Rafaela emitieron un documento y llevaron a cabo una conferencia de prensa, este viernes por la mañana, en la sede de calle Arenales 637.

En primer término, Roberto Oesquer, el secretario general de la UOM y de la CGT Rafaela, manifestó ante los medios que "la convocatoria realizada a último momento para este viernes es para expresar de parte de la CGT y en representación de los trabajadores la preocupación por lo que viene ocurriendo. Lo que sucedió el jueves por la noche fue un punto límite, pero desde la CGT ya lo veníamos manifestando. Habíamos sacado un comunicado, hace unos días, donde planteábamos claramente la situación en la que se está viviendo y todo lo que traía aparejado y se maneja y de lanza desde Buenos Aires, con los medios hegemónicos y demás, que realmente llevó a una situación preocupante, y por sobre todo por la situación que se dio con la vicepresidenta".

Posteriormente, Marcelo Lombardo, Jefe de Gabinete e integrante de la CGT local, tomó lectura ante los presentes del comunicado que ya se había hecho público este viernes en Diario LA OPINION y en diferentes redes sociales, y lo compartió oficialmente, expresando lo siguiente: "Hace pocos días la CGT Regional Rafaela advertía sobre la gravedad institucional que representaba la persecución mediática y judicial inmisericorde contra la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. El atentado contra su vida, felizmente fracasado, no es más que la coronación de una larga y persistente campaña de odio montada por sectores de extrema derecha, que contaminó y contamina a millones de argentinos bien intencionados, replicando hasta el cansancio mentiras, agresiones y hostigamiento que terminaron naturalizándose y transformándose en violencia explícita". A continuación, Lombardo acotó que "la conmoción que nos invade como argentinos no debe hacernos perder de vista los límites que debemos fijarnos como sociedad. Los trabajadores, que hemos sido víctimas a lo largo de la historia argentina de innumerables persecuciones y violencia, no estamos sorprendidos ante la escalada a la que asistimos. Lo dijimos hace pocos días y lo repetimos: no es posible que contra unos se aplique el vale todo y contra otros no alcance nada. Lo sostuvimos en referencia a la actitud de una justicia manifiestamente partidista y manipulada. Ahora lo hacemos extensivo a todo un arco político que nos viene prometiendo palos, y represión como envoltorio de un paquete que apunta directamente contra nuestros derechos y contra la dignidad de los trabajadores".

Por último, el comunicado se cerró con lo siguiente: "Frente a esta realidad, instamos a toda la clase dirigente y a todos los factores de poder -incluidos medios de comunicación y Poder Judicial- a restablecer el orden democrático e institucional; renunciando a las estrategias de persecución y a la lógica del "ellos o nosotros" que vienen planteando sistemáticamente". "La CGT Rafaela lo dice y lo remarca una vez más: con la democracia no se juega. Con los trabajadores y con los líderes que mejor los representan, tampoco".



CONMOCIÓN Y GRAVEDAD

INSTITUCIONAL

Por último, al término de la lectura del comunicado, el propio Lombardo cerró la convocatoria mencionando que "queremos remarcar nuestra conmoción por el hecho perpetrado contra la figura de la vicepresidenta y entender la gravedad institucional que esto representa. También queremos llamar a una jornada de reflexión e interpelación, poder plantear los cambios necesarios para salir de esta dinámica de la construcción de la senda y del odio permanente como estrategias de beneficios partidarios mezquinos en contra de lo que es la posibilidad de salida real de nuestro país hacia un esquema de mejor calidad de vida para sus ciudadanos. Esto se viene repitiendo, lamentablemente, hasta el hartazgo, y hoy, las diferencias entre la violencia verbal y física son cada vez más difusas. Estamos atravesando, realmente, un momento que debe llamarnos a la reflexión, a que cada uno interiormente analicemos qué es lo que tenemos que cambiar para poder avanzar hacia una mayor concordia y de alguna manera, poder lograr que esta especie de divorcio que se está dando entre la sociedad y los representantes políticos empiece a avanzar hacia un camino de mancomunión que necesita, indefectiblemente, nuestro país para iniciar una senda de crecimiento y de desarrollo, fundamentalmente para el sector que a nosotros nos toca representar, que es el de los trabajadores, quienes habitualmente son los que deben sufrir las consecuencias de estas dificultades y nunca son los que provocan estas dificultades que se vienen planteando cotidianamente en nuestro país".