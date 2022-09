Hockey: juegan CRAR-"9"

Este fin de semana se jugará la duodécima fecha de la Zona A1 Rafaela de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped. Este sábado dará inicio esta jornada con el clásico de Humboldt, que jugarán Juventud y Sarmiento. A las 14.30 lo harán en Reserva y a las 16 en primera.

El domingo tendrá continuidad con los otros tres encuentros, en el que se destaca el clásico entre los equipos rafaelinos CRAR y 9 de Julio en el sintético del predio de la Ruta 70. El partido principal está previsto para las 16, en tanto que a las 14.30 jugarán en Reserva. También habrá partidos de inferiores, a las 11.30 en Sub 16 y a las 10 en Sub 14.

Los otros dos encuentros se disputarán en San Francisco, en la cancha de Charabones. En primera división, a las 11 jugarán Libertad vs. Defensores de Frontera (9.30 en Reserva), y a las 16 Charabones vs. 9 de Julio de Morteros (14.45 en reserva).