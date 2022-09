Ajedrez de la Española en el Dominguito

El pasado domingo se jugó en la localidad de San Guillermo una nueva edición del clásico Torneo Dominguito que organiza la Federación Rafaelina de Ajedrez. En dicho evento donde además del ajedrez se practica el culto a la amistad y a la camaradería participaron varios niños y jóvenes pertenecientes a la Escuela de Ajedrez de la Sociedad Española.

Hubo destacadas actuaciones en las distintas categorías agrupadas por edades.En los más pequeños, categoría sub 8, resultó campeón, una vez más, Benicio Molina, mientras que Tomás Fontana, primer torneo que participa, compartió el segundo puesto con otros dos jugadores.

En categoría sub10 Santiago Baravalle empató el primer puesto pero por la aplicación del sistema de desempate quedó ubicado en segundo lugar. Además en la misma categoría tuvieron buenas actuaciones Felipe del Zoppo, Agustín Ramondelli y Francisco Dellasanta.

En categoría sub 12 hubo un muy buen torneo de Pedro Stoffel compitiendo a la par con jugadores de mucho más experiencia en torneos de este tipo.

En la categoría Libre, Lucía Ghiberto subió al tercer escalón del podio a solo medio punto del puntero, mientras que su hermano Franco también coronó una buena performance.

Sin dudas que el esfuerzo de estos jòvenes pensantes más el excelente trabajo del profesor Daniel Dickau hacen que estemos frente una camada de ajedrecistas con muchísimas posibilidades de crecimiento no solo en el ámbito local sino también pensando a futuro en competencias de orden provincial y nacional.

Un párrafo especial para el grupo de madres y padres que colaboran y acompañan este emprendimiento.

Clases de Ajedrez: La Sociedad Española de nuestra ciudad invita a todos los interesados en practicar la disciplina a concurrir a la entidad de Avenida Mitre. Las clases son abiertas para todas las edades y niveles siendo las inscripciones en la secretaría del club o mediante envío de un wsp al número 3492 302137.